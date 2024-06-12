Yonca Evcimik "Platonik aşığım" demişti! Mert Yazıcıoğlu'ndan yanıt gecikmedi: "Ben de onu..."

Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Cüneyd Efendi rolüyle hafızalara kazınan Mert Yazıcıoğlu sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Geçtiğimiz senelerde aşk hayatıyla gündeme gelen isim şu sıralar başarılı kariyeriyle adından söz ettiriyor.

AŞK SORUSUNA YANIT VERDİ

Yonca Evcimik geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda 'Hayatında biri var mı?' sorusuna platonik aşkının Cüneyd efendi olduğu söylemişti. Bu açıklamalar Yazıcıoğlu'na soruldu.

Magazinburada'nın kameralarına konuşan Yazıcıoğlu, "Eyvallah ben de onu çok seviyorum canım, benim oynadığım karaktere böyle bir sevgi duyması çok güzel. Mutluyum ben tabii ki insanların oynadığım şeyi beğenmesinden. Herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Muabirlerin aşk hayatı sorularına "Sorma, yok çünkü" diyen Yazıcıoğlu, muhabirin 'Neden yok?' sorusuna "Ne biliyim ben abi" cevabıyla yüzlerde tebessüm oluşturdu.