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Yonca Evcimik'ten Aleyna Tilki açıklaması: Beni taklit ediyor'

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.05.2019 11:12 | Son Güncelleme

90'lı yılların Türk Pop müziğine damga vuran Yonca Evcimik, katıldığı bir programda Aleyna Tilki hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yonca Evcimik'ten Aleyna Tilki açıklaması: Beni taklit ediyor'

Geçtiğimiz yıl, 90'lı yıllarda fırtına estiren ''Çılgın Bediş'' dizisinin yeniden televizyona taşınacağı ve Yonca Evcimik'in canlandırdığı başrol Bediş karakterini Aleyna Tilki'nin canlandıracağı konuşulmuştu. Yonca Evcimik de son katıldığı bir televizyon programında Aleyna Tilki'yi kendisine benzettiğini hatta kendisini taklit ettiğini ifade etti.

Pop müziğinin önemli ismi Yonca Evcimik, “Aleyna Tilki’yi tarz olarak kendime benzetiyorum, beğeniyorum da… Ama üstüne hiçbir şey koymadan benim 90’larda yaptığımı yapıyor, yıl olmuş 2019. Yazık! Bazı şeyler Aleyna’da sakil duruyor. Böyle olması ilginç” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Yonca Evcimik Aleyna Tilki

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