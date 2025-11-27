SPOR

Yönetim kararını verdi: "Bir gün aşklar biter hatıralar kalır!"

Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Mauro Icardi’nin İstanbul serüveni sona eriyor! Galatasaray yönetimi devre arasında uygun şartların oluşması durumunda Icardi’nin ayrılışına izin verecek. Sarı kırmızılıların bu sene Şampiyonlar Ligi’ndeki maçlarında fizik olarak kötü bir görüntü çizen Icardı, ligde ise 7 gol attı.

Fransız devi PSG'den Galatasaray'a transfer olan ve 3 sezon boyunca sarı kırmızılılarla şampiyonluk sevinci yaşayan Icardi için artık yolun sonuna mı gelindi?

“OCAK’TA AYRILABİLİRSEK AYRILALIM FİKRİ AĞIR BASIYOR”

Gazeteci Serdar Ali Çelikler; Neo Spor Youtube kanalındaki yayınında Icardi ile Galatasaray yönetimi arasındaki süreç hakkında bilgiler verdi. Serdar Ali Çelikler; “Icardi ile ilgili net bir bilgi vereyim, net bir cümle yok fakat Ocak'ta ayrılabilirsek ayrılalım fikri ağır basıyor.” İfadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi’ndeki fiziksel görüntüsü, izin günlerinde sürekli Arjantin ve İtalya seyahatleri yönetim katında husursuzluk yarattı. Okan Buruk da Ocak’taki ayrılma fikrine destek verdi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 169 dakika süre alan Icardi, gol veya asist üretemedi. Arjantinli golcü Süper Lig'de ise 17 maçta 764 dakika sahada kalırken 7 gol attı.

ARJANTİN’E GERİ DÖNEBİLİR

Icardi'nin Galatasaray sonrası gitme ihtimalinin olduğu takımlar ise şöyle:

Icardi'nin kafasında Arjantin'e geri dönmek de var. Bunun için en güçlü seçenek Estudiantes…

MLS VE SUUDİ SEÇENEKLERİ DE VAR

Birçok star forvetin 30'lu yaşlarından sonra tercih ettiği MLS ABD ligi ve Suudi Arabistan ligi de büyük seçenekler arasında. Icardi'nin Galatasaray'daki maaşını alabileceği iki ülke var birisi ABD diğeri de Suudi Arabistan...

