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Yönetmen Işık: Toplumsal sorunlara değinen filmin gişede şansı yok

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SİNEMA TV  | 22.10.2019 13:04 | Son Güncelleme

Malatya'da, bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Uluslararası Malatya Film Festivali Yönetmeni Haydar Işık, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelerek, festival ve sinema hakkında bilgiler verdi.

Yönetmen Işık: Toplumsal sorunlara değinen filmin gişede şansı yok

9'uncu Uluslararası Malatya Film Festivali Yönetmeni Haydar Işık, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluştu.

İlk olarak festival ve sinema ile ilgili bilgiler aktaran Işık, sinemanın kolay bir iş olmadığını söyledi. Yaklaşık 22 yıl sinema sektöründe olduğunu belirterek, "Öncelikle yapılması gereken şey 'ben bu filmi kime çekiyorum, para kazanmak için mi yapıyorum, yoksa bir sanat filmimi yapıyorum' demek. Bir komedi filmi yaparsanız şansınız çok yüksek olur. Bir aşk filmi yaparsanız yine gişede şansınız yüksek olur ama toplumsal sorunları ön plana koyacağınız bir film yapacaksanız net olarak gişede hiç sansınız yoktur. Bu tarz filmler maalesef Türkiye'de 2 bin- 3 bin izleyiciyle kalıyor. Ama komedi filmi yaptığınız zaman şans daha yüksek oluyor" dedi. Yönetmen Haydar Işık, bir filmde atılması gereken adımları da şöyle sıraladı:

"Senaryoyadaki karakterleri belirledikten sonra oyuncu olarak kimleri seçeceğinize karar veriyorsunuz. Çünkü bir aile kuruyorsunuz. Artık bütün hayatın boyunca sizinle yaşayacak bir aile kuruyorsunuz. Seçtiğiniz oyuncular o kadar önemli ki artık bütün hayatınız boyunca sizinle var. Yaşadığın sürece sizin olacak. Sonrasında mekânlarınızı belirliyorsunuz. Ben bu filmin senaryosunu çıkarttım, oyuncularımı seçtim, artık mekânsal olarak nerelerde çalışabilirim diye çalışmalar yapmaya başlıyorsunuz. Mekânları da belirledikten sonra mekâna göre kostüm seçmeniz gerekiyor. Kullandığınız mekânlar ve kostümler birbirine uyum sağlamalı. Sonra sahaya girme zamanı geliyor. Bu arada filmin uzunu- kısası yoktur."


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Haydar Işık

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