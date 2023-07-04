Yorgana benzetilen büstiyerin fiyatı belli oldu! Afra Saraçoğlu euro'ya kıymış

Yalı Çapkınıdizisinde iki aşığı canlandıran Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yakalanmasının ardından güzel oyuncu annesiyle yurt dışına tatile çıktı.

Afra Saraçoğlu annesi ile İtalya tatiline çıktıktan sonra pozlarıyla dikkat çekti.

Oyuncunun yorgan parçasına benzetilen minik büstiyeri sosyal medyanın diline düştü. Göğüs dekoltesi ile dikkat çeken Afra Saraçoğlu'nun üzerine fazlasıyla küçük gelen büstiyerinin fiyatı da belli oldu.

Afra Saraçoğlu’nun yorgana benzetilen büstiyeri iddialara göre 160 Euro (Yaklaşık 4530 TL) ve taytı da 150 euro değerinde...

Güzel oyuncunun ödediği parayı duyanlar "Fazla para böyle şaşırtıyor" yorumlarında bulundu.

