Yorgunlukta dengesiz şekere dikkat

Kan şekeri dengesizliği, yorgunluğa sebep olan ancak en kolay çözülebilen problemlerdendir. Yine de birçok insan kan değerlerindeki dengesizliklerin veya bunun enerji seviyelerini ve diğer sağlık sorunlarını ne kadar ciddi bir şekilde etkileyebileceğinin farkında bile değil.
Yorgunluğunuz akut veya kronik hale gelmişse, kan şekeri dengesizliği yaşama ihtimaliniz yüksektir. Tedavi edilmeden bırakıldığında böyle bir dengesizlik, diğer ciddi hastalıkların yanı sıra tip 2 diyabete yol açabilir.
Kan şekeri dengesizliğinin belirtileri şunlardır:
• Yorgunluk
• Yemek isteği
• Baş ağrısı
• Ruh halindeki değişiklikler
• Anksiyete
Kan Şekeri Dengesizliğinin Sebepleri Nelerdir?
Kan şekeri dengesizliğinin temel sebepleri şöyle sıralanabilir:
• Beslenme kalitesinin düşük olması
• Tip I & II diyabet
• Pankreas işlevleri
• Parazitler
• Maya Enfeksiyonu
Kan Şekeri Dengesizliği ile Doğal Yöntemlerle Mücadele
Kan şekeri seviyenizi yönetmenin en etkili yolu, aşağıdakileri azaltmak (veya daha da iyisi, tamamen ortadan kaldırmaktır)
• Soda, meyve suyu, enerji içeceği ve şekerli kahve veya çay gibi meşrubatlar dahil tüm şekerli içecekler.
• Kurabiye, kek, tahıl ve şekerlemeler gibi işlenmiş ve / veya paketlenmiş şekerli / yüksek karbonhidratlı atıştırmalıklar.
• Kan şekeri seviyesini etkileyebilen bal ve akçaağaç şurubu gibi doğal tatlandırıcılar
• Çoğu organik olmayan süt ürünleri.
Yorgunlukla Baş Etmek Elinizde!
Çoğu durumda, yorgunluk ile mücadele etmek sizin elinizde olan bir durumdur. Yorgunluğunuza neyin sebep olduğuna dikkat etmek ilk adımdır. Yorgunluğa beslenme veya yaşam tarzı alışkanlıkları neden olmasa bile, yorgunluğunuza neden olan ya da zemin hazırlayan sağlık sorunlarını doğru şekilde teşhis ederek kontrolü ele alabilirsiniz.
Sağlıklı Günler Dilerim :)
Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar
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