Mynet Trend

Yorgunlukta dengesiz şekere dikkat

Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar
SAĞLIK  | 14.10.2019 15:27 | Son Güncelleme

Kan şekerinde yaşanan dengesizlikler yorgunluk hissini artırabiliyor. Rejeneratif Tıp Uzmanı Dr. Aşkın Nasırcılar, kan şekeri dengesizliği ve yorgunluk ilişkisi ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Yorgunlukta dengesiz şekere dikkat

Kan şekeri dengesizliği, yorgunluğa sebep olan ancak en kolay çözülebilen problemlerdendir. Yine de birçok insan kan değerlerindeki dengesizliklerin veya bunun enerji seviyelerini ve diğer sağlık sorunlarını ne kadar ciddi bir şekilde etkileyebileceğinin farkında bile değil.

Yorgunluğunuz akut veya kronik hale gelmişse, kan şekeri dengesizliği yaşama ihtimaliniz yüksektir. Tedavi edilmeden bırakıldığında böyle bir dengesizlik, diğer ciddi hastalıkların yanı sıra tip 2 diyabete yol açabilir.

Kan şekeri dengesizliğinin belirtileri şunlardır:

• Yorgunluk

• Yemek isteği

• Baş ağrısı

• Ruh halindeki değişiklikler

• Anksiyete

Kan Şekeri Dengesizliğinin Sebepleri Nelerdir?

Kan şekeri dengesizliğinin temel sebepleri şöyle sıralanabilir:

• Beslenme kalitesinin düşük olması

• Tip I & II diyabet

• Pankreas işlevleri

• Parazitler

• Maya Enfeksiyonu

Kan Şekeri Dengesizliği ile Doğal Yöntemlerle Mücadele

Kan şekeri seviyenizi yönetmenin en etkili yolu, aşağıdakileri azaltmak (veya daha da iyisi, tamamen ortadan kaldırmaktır)

• Soda, meyve suyu, enerji içeceği ve şekerli kahve veya çay gibi meşrubatlar dahil tüm şekerli içecekler.

• Kurabiye, kek, tahıl ve şekerlemeler gibi işlenmiş ve / veya paketlenmiş şekerli / yüksek karbonhidratlı atıştırmalıklar.

• Kan şekeri seviyesini etkileyebilen bal ve akçaağaç şurubu gibi doğal tatlandırıcılar

• Çoğu organik olmayan süt ürünleri.

Yorgunlukla Baş Etmek Elinizde!

Çoğu durumda, yorgunluk ile mücadele etmek sizin elinizde olan bir durumdur. Yorgunluğunuza neyin sebep olduğuna dikkat etmek ilk adımdır. Yorgunluğa beslenme veya yaşam tarzı alışkanlıkları neden olmasa bile, yorgunluğunuza neden olan ya da zemin hazırlayan sağlık sorunlarını doğru şekilde teşhis ederek kontrolü ele alabilirsiniz.

Sağlıklı Günler Dilerim :)

Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar

Sorularınız için: askinnsr@hotmail.com
Telefon: 0 532 055 07 84

PARTNERAnnesinin izinde!Annesinin izinde!
Diz kireçlenmesine ameliyatsız tedaviDiz kireçlenmesine ameliyatsız tedavi
Ödevler uzun sürüyor ve bitmiyorsa dikkat!Ödevler uzun sürüyor ve bitmiyorsa dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kan şekeri yorgunluk kan şekeri dengesizliği

En Çok Okunan Trend Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Soruyu bilemeyince...

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Soruyu bilemeyince...

Böylesi görülmedi! Aracını görünce şoke oldu

Böylesi görülmedi! Aracını görünce şoke oldu

Buraya çıkmak cesaret istiyor! Türkiye'nin en yükseği

Buraya çıkmak cesaret istiyor! Türkiye'nin en yükseği

Kağıt gibi incecik olan binanın ilginç hikayesi!

Kağıt gibi incecik olan binanın ilginç hikayesi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sık tekrarlayan grip akciğer kanseri olabilir!

Sık tekrarlayan grip akciğer kanseri olabilir!

Sık tekrarlayan grip akciğer kanseri olabilir!

Sık tekrarlayan grip akciğer kanseri olabilir!

Diz kireçlenmesine ameliyatsız tedavi

Diz kireçlenmesine ameliyatsız tedavi

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinde nasıl yol izlenmeli?

Ödevler uzun sürüyor ve bitmiyorsa dikkat!

Karaciğer tümörü tedavisinde girişimsel işlemlerle nokta atışı

Karaciğer tümörlerine girişimler işlemlerle nokta atışı

Kış kabızlığına dikkat! Kabızlığa ne iyi gelir?

Duygusal çöküş başladığında ortaya çıkıyor! Bu mevsime dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.