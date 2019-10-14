Yorgunlukta dengesiz şekere dikkat

Kan şekeri dengesizliği, yorgunluğa sebep olan ancak en kolay çözülebilen problemlerdendir. Yine de birçok insan kan değerlerindeki dengesizliklerin veya bunun enerji seviyelerini ve diğer sağlık sorunlarını ne kadar ciddi bir şekilde etkileyebileceğinin farkında bile değil.

Yorgunluğunuz akut veya kronik hale gelmişse, kan şekeri dengesizliği yaşama ihtimaliniz yüksektir. Tedavi edilmeden bırakıldığında böyle bir dengesizlik, diğer ciddi hastalıkların yanı sıra tip 2 diyabete yol açabilir.

Kan şekeri dengesizliğinin belirtileri şunlardır:

• Yorgunluk

• Yemek isteği

• Baş ağrısı

• Ruh halindeki değişiklikler

• Anksiyete

Kan Şekeri Dengesizliğinin Sebepleri Nelerdir?

Kan şekeri dengesizliğinin temel sebepleri şöyle sıralanabilir:

• Beslenme kalitesinin düşük olması

• Tip I & II diyabet

• Pankreas işlevleri

• Parazitler

• Maya Enfeksiyonu

Kan Şekeri Dengesizliği ile Doğal Yöntemlerle Mücadele

Kan şekeri seviyenizi yönetmenin en etkili yolu, aşağıdakileri azaltmak (veya daha da iyisi, tamamen ortadan kaldırmaktır)