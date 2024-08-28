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  4. Young Boys hezimetinin ardından Galatasaray'da deprem! Bilet ve karaborsa yolsuzluğu iddiası sonrası istifa... Dursun Özbek ve yönetimi alarm verdi

Young Boys hezimetinin ardından Galatasaray'da deprem! Bilet ve karaborsa yolsuzluğu iddiası sonrası istifa... Dursun Özbek ve yönetimi alarm verdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
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Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesinin ardından büyük bir şok yaşanırken, Yönetim Kurulu üyelerinden Ali Yüce'nin istifası yönetimde büyük bir şaşkınlık yarattı. İstifanın bu isimle sınırlı kalmayacağı öğrenilirken, Özbek yönetiminin 'acil' koduyla toplanmaya hazırlandığı öğrenildi. Ali Yüce'nin istifası ise kulüpten yapılan açıklamadan haberinin olmaması!

Young Boys hezimetinin ardından Galatasaray'da deprem! Bilet ve karaborsa yolsuzluğu iddiası sonrası istifa... Dursun Özbek ve yönetimi alarm verdi

Galatasaray'da Young Boys karşısında alınan 2 mağlubiyet sonrası büyük bir şok yaşanırken, istifa depremi yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'da yönetimin kısa süre içerisinde 'acil' koduyla toplanmaya hazırlandığı öğrenildi.

İLK İSTİFA GELDİ

ali-yuce

Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre'nin Young Boys takımına elenen Galatasaray'da birbiri ardına önemli gelişmeler yaşanıyor. Taraftarın ve camianın tepkilerini sesli olarak dile getirmelerinin ardından ilk istifa yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'da Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce istifa ederken istifasını kulübe gönderdi.

Ali Yüce, kulüp Genel Sekreteri Eray Yazgan yönetim kurulu üyesi Bora Bahçetepe ve eski yönetim kurulu Üyesi Alper Narman'ın da adını karıştığı bilet yolsuzluğu ile ilgili, böyle bir fotoğrafın parçası olmamak için istifa etti.

Dün maçtan 2 saat önce yayınlanan bildiride izinsiz isminin kullanılması da istifayı getiren etkenler arasında. Böylesine hayati bir maçtan 2 saat önce Galatasaray sitesinden yapılan açıklama taraftarın tepkisini çekmişti.

Ali Yüce'nin bilet ve karaborsa yolsuzluğu nedeniyle kulübün milyonlarca zarara uğratıldığına ilişkin iddialar kapsamında, bu sorumlulugu almamak ve bu ve bu fotoğrafın bir parçası olmamak adına yazılı olarak istifasını yönetim kuruluna sunduğu iddia edildi.

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DİĞER İSTİFALAR SIRADA

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İstifaların bununla sınırlı olmadığı öğrenildi.. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı haberine göre Galatasaray Yönetim Kurulu bugün saat 18.00'de 'Acil' koduyla toplanma kararı aldı. Yönetim kurulunda yer alan 3 isim daha istifa etmeyi düşünüyor. Gazeteci Haluk Yürekli de "Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, istifa dilekçesini kulübe gönderdi. Diğer istifalar da sırada..." açıklamasını yaptı.

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