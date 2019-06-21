YouTube Android platformunda yorum gizlemeyi test etmeyi başardı

YouTube’un yorum gizleme özelliği sayesinde videolardaki yorumları tek tıklama ile gizleyebiliyorsunuz.

Beğen, beğenme, paylaş ve indir butonlarının ortasında yer alan yorumlar seçeneğine tıkladığınız anda tüm yorumlar anında gizleniyor ve alt bölümde direkt önerilen videolar yer alıyor. Şimdilik test aşamasında olan bu özelliğin önümüzdeki aylarda önce Android sonra da iOS kullanıcılarının beğenisine sunulması bekleniyor.

Yorumlara son yıllarda önem vermeye başlayan YouTube, umarız yorum denetleme ekibine daha fazla özen gösterir ve YouTube videolarının altında oluşan siber zorbalıkların önüne geçer.

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