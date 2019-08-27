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YouTube bazı içerikleri özellikle de çocuklar için son derece zararlı buluyor

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TEKNOLOJİ  | 27.08.2019 07:50 | Son Güncelleme

YouTube videolarına göz gezdirirken genç izleyiciler için uygun olmayan şiddet içerikli ve rahatsız edici videolar görmeniz son derece doğal. Üstelik bu tür videolar bazen çizgi film karakterleri ile çekilerek çocukların da bundan etkilenmesine neden olabilir. YouTube bu problemin önünü tamamen kesmek istiyor.

YouTube bazı içerikleri özellikle de çocuklar için son derece zararlı buluyor

YouTube platformunun çocuklara çok fazla hassasiyet göstermediğini düşünen bazı ebeveynler sürekli olarak şikayet e-postaları gönderdiler. Bu dikkate alınmış ki YouTube böyle bir karar aldı.

Alınan kararlar sonucunda YouTube çocuklar için etiketini yeniden kontrol edecek. Bu etiket altında paylaşılan ve enjekte edilen iğne içeren videolar kesinlikle kaldırılacak. Ayrıca çocuklar için etiketi ile paylaşılan bölümlerde şiddet, cinsellik ve ölüm gibi temalar tamamen silinecek. Böylece çocukların çok daha güvenli bir sosyal platformu kullanma imkanı ortaya çıkacak.

Son olarak YouTube bütün içerik oluşturucularından videoya uygun etiket kullanmalarını isteyecek. Böylece hangi alanda paylaşım yapılıyorsa o alanın etiketinin verilmesi sağlanacak. Peki sizce de YouTube, çocukların kötü videolardan korunması için yeterli tedbir alıyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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youtube çocuklar

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