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YouTube Music dinleyicilerine daha fazla seçenek sunacak

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TEKNOLOJİ  | 07.10.2019 09:25 | Son Güncelleme

YouTube Music 3 faklı keşif listesini, Discover Mix, New Release Mix ve Your Mix olarak isimlendirecek ve her hafta kullanıcılarına sunacak. Listeler, Spotify’ın Haftalık Keşif listesi gibi kullanıcıların dinleme alışkanlıklarına göre yapay zeka tarafından oluşturulacak.

YouTube Music dinleyicilerine daha fazla seçenek sunacak

YouTube bu yeni müzik listelerini, Ekim ayının sonunda kullanıcılarına ulaştıracak. Spotify’da 100 milyon ücretli abone olmasına rağmen video paylaşım devinin müzik servisi milyarlarca Android kullanıcısına işletim sisteminin bir parçası olarak iletilecek. Bu da yeni müzik servisini Spotify için çok önemi bir rakibe dönüştürüyor.
Google’ın müzik servisi aynı zamanda Google’ın yapay zeka asistanı ve Home cihazları ile de uyumlu çalışacak. Ayrıca Spotify’da bulunmayan “video klip oynatma” özelliği de YouTube’un müzik servisine büyük avantaj sağlayacak diye düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
youtube youtube music Müzik

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