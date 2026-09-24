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YouTube Short'a mini dizi tutkunlarının hoşuna gidecek özellik!

YouTube, YouTube Shorts için yeni "Shorts serileri" özelliğini duyurdu. Bu özellik sayesinde YouTube Shorts videoları, TV tarzı sezon ve bölümler halinde organize edilebilecek. Kullanıcılar, dizi gibi bölümler şeklinde Shorts'lar görecek.

YouTube Short'a mini dizi tutkunlarının hoşuna gidecek özellik!
Enes Çırtlık

YouTube'un TikTok tarzı dikey format video platformu YouTube Shorts, milyonlarca kullanıcıya sahip. Her ay çok sayıda içeriğin üretildiği platformda konusu birbirinden farklı içerikler üretiliyor. Son dönemde ise gerek YouTube Shorts'ta olsun gerek Instagram Reels'ta olsun gerekse de TikTok'ta olsun, mini dizi ve mikro-drama akımı giderek popülerleşiyor. YouTube da bu akımın yükselişini görmüş olacak ki, yeni bir özelliğin duyurusunu yaptı: "Shorts serileri".

DİZİ BÖLÜMLERİ GİBİ SHORTS'LAR OLACAK

Webtekno'da yer alan habere göre YouTube, üreticilerin Shorts videolarını TV tarzı sezonlar ve bölümler hâlinde organize etmesine olanak tanıyan yeni “Shorts Serileri” özelliğini duyurdu.

Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, tekil klip ve videolar arasında rastgele gezinmek yerine, seçilen Shorts içeriklerini kesintisiz bir hikaye akışı hâlinde takip edebilecek. Yeni özellik, doğrudan içerik üreticilerinin YouTube kanalları üzerinden erişilebilir olacak ve özel küçük resimler ile gelişmiş oynatma seçenekleriyle birlikte sunulacak.

YouTube Short a mini dizi tutkunlarının hoşuna gidecek özellik! 1

YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre özellik, YouTube Partner Programı’na dahil olan içerik üreticileri için web, mobil ve bağlı TV'ler üzerinden kademeli olarak kullanıma sunuluyor.

YouTube Short a mini dizi tutkunlarının hoşuna gidecek özellik! 2

YouTube, bu yeni özelliğin geçtiğimiz yıl duyurulan ve seçilmiş içerik üreticilerinin içeriklerini büyük ekranlar için organize etmesini sağlayan "Creator Shows" altyapısı üzerine inşa edildiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
youtube özellikleri
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