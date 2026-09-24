4 yaşındaki Eymen yaşıtları oyuncakla oynarken o elektrik aleti söküp inceliyor!

Yaşıtları oyuncaklarla vakit geçirirken, 4 yaşındaki Eymen Işıldar elektronik eşyalara ilgi duyuyor. Henüz 1,5 yaşındayken çocuklarının elektronik aletlere ilgisini fark eden aile, Eymen'in merakını engellemek yerine desteklemeyi tercih etti.

Aile, bitpazarından monitör, yazıcı ve kamera benzeri eski eşyalar alarak evlerini adeta minik tamir atölyesine çevirdi. Yapı market gezmeyi, marangoza gitmeyi seven minik Eymen'in bu sıra dışı merakı çevresindekilerin de ilgisini çekiyor. Söktüğü parçaları incelemek minik ustanın günlük hayatının bir parçası haline gelirken, ailesinin sosyal medyada paylaştığı görüntüler ise takipçilerden ilgi ve destek görüyor.

"KENDİ AHŞAP MASA SANDALYESİNİ SÖKÜYORDU, TAKIYORDU"

Eymen'in 1,5 yaşından beri alınan oyuncaklarla çok ilgilenmediğini söyleyen anne Emine Işıldar, "Daha çok evdeki elektronik eşyalarla, kahve makinesiyle, robotla ilgileniyordu. Oyuncaklarının içini merak ediyordu. Genelde onları parçalayarak oynuyordu. Bu şekilde keşfettik. Babası evde ufak tefek tamir işleri olduğu zaman babasının aletleriyle çok ilgileniyordu. Biz de oyuncak aletler aldık. Oyuncak sök-taklar aldık. Önce onlar ile başladık. Sonra gerçek aletler istemeye başladı. Gerçek aletleri aldığımızda da evdeki kapı kulplarını söküyordu ya da sökebileceği şeyleri söküyordu. Kendi ahşap masa sandalyesini söküyordu, takıyordu. Sonra gerçek elektronik eşyalar almaya başladık. Hem söksün hem el becerisi gelişsin hem de sökerken parçaların adını da öğrensin, aletlerin görevini de öğrensin diye düşündük" diye konuştu.

"BİLGİSAYAR KASALARI İLE 2-3 SAAT UĞRAŞIYOR"

Aile yakınlarından eski elektronik alet topladıklarını ifade eden anne Işıldar, "Bitpazarına gitmek aklımıza geldi. Bitpazarından kendi istediği parçaları alıyordu. Eve gelince hepsini birden sökmek istiyordu. En sevdiği bilgisayar kasaları oluyor. Hem parçası hem vidası çok. Bilgisayar kasaları, laptop alıyor. Yazıcıları, eski kameraları çok seviyor. Bilgisayar kasaları ile 2-3 saat uğraşıyor. Ara vermek istemiyor ama yorulduğu için biz zorla ikna ediyoruz. Sökmesi uzun süren parçalarda biraz ara vererek, 1-2 güne yayabiliyor. Gittiğimizde de 5-6 parça alıyoruz" dedi.

"SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER ÇOK GÜZEL, YÜZDE 95'İ İYİ"

Sosyal medyada Eymen'in videolarının ilgiyle karşılandığını belirten Işıldar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal medyadan gelen tepkiler çok güzel, yüzde 95'i iyi. Kötü yorumlar da oluyor arada ama yorumların geneli çok güzel. Hatta en çok gelen yorumlar şu şekilde; 'Anne baba olarak sizin bu şekilde sabırlı olup desteklemenizi tebrik ediyoruz'. Bir de şöyle yorumlar geliyor; 'Bizim çocuğumuzun da ilgisi vardı ama çok küçük olduğu için nasıl destekleyeceğimizi bilemiyorduk ama siz bize örnek oldunuz' diye böyle güzel mesajlar geliyor."

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır