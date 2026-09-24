Sanal bebek 'Tamagotchi' geri döndü ama bu kez içinde yapay zeka var!

Meta, Connect etkinliği kapsamında yapay zekâ odaklı dikkat çekici yeni bir cihazı sahneye çıkardı. Muse Charm adı verilen küçük cihaz, tasarımıyla bir dönemin popüler dijital oyuncağı sanal bebek 'Tamagotchi'yi andırırken içerisinde Meta’nın Muse yapay zekâsını barındırıyor.

Mark Zuckerberg tarafından gerçekleştirilen tanıtımda Muse Charm’ın nasıl çalıştığı da gösterildi. Kullanıcıların cihazın köşesinde bulunan parmak izi sensörüne dokunması, Muse ile konuşmaya başlamak için yeterli oluyor.

Cihazın küçük ekranında ise Muse’u temsil eden animasyonlu ve değiştirilebilir bir avatar bulunuyor. Böylece yapay zekâ yalnızca sesli olarak değil, ekrandaki karakter aracılığıyla görsel biçimde de kullanıcıyla etkileşim kurabiliyor.

"TÜM MUSE DENEYİMİNİ SIĞDIRDIK"

Zuckerberg, cihazla ilgili yaptığı açıklamada gerçek zamanlı ses ve avatar sistemleri de dâhil olmak üzere Muse deneyiminin tamamını anahtarlığa sığabilecek büyüklükte bir cihaza yerleştirdiklerini söyledi.

Şirketin amacı, Muse’u kullanıcıların her an erişebileceği ve konuşabileceği bir yapay zekâ asistanına dönüştürmek.

Ancak Muse Charm henüz geliştirme aşamasında. Meta’nın cihazın tasarımını ve kullanılacak bileşenleri kesinleştirmediği, şu ana kadar yalnızca birkaç prototip ürettiği belirtiliyor.

Meta buna rağmen cihazı aralık ayındaki tatil sezonuna yetiştirerek satışa sunmayı hedefliyor. Zuckerberg, Connect etkinliğinde Muse Charm hakkında fazla teknik ayrıntı paylaşmadı ancak şirketin cihazla ilgili daha fazla bilgiyi önümüzdeki dönemde açıklayacağını belirtti.