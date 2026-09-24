Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Sanal bebek 'Tamagotchi' geri döndü ama bu kez içinde yapay zeka var!

Meta, Connect etkinliğinde Muse yapay zekâsını sürekli yanınızda taşımanızı sağlayacak “Muse Charm” isimli yeni cihazını gösterdi. Sanal bebek 'Tamagotchi'yi andıran cihazın yıl sonuna doğru satışa sunulması hedefleniyor.

Sanal bebek 'Tamagotchi' geri döndü ama bu kez içinde yapay zeka var!
Enes Çırtlık

Meta, Connect etkinliği kapsamında yapay zekâ odaklı dikkat çekici yeni bir cihazı sahneye çıkardı. Muse Charm adı verilen küçük cihaz, tasarımıyla bir dönemin popüler dijital oyuncağı sanal bebek 'Tamagotchi'yi andırırken içerisinde Meta’nın Muse yapay zekâsını barındırıyor.

Mark Zuckerberg tarafından gerçekleştirilen tanıtımda Muse Charm’ın nasıl çalıştığı da gösterildi. Kullanıcıların cihazın köşesinde bulunan parmak izi sensörüne dokunması, Muse ile konuşmaya başlamak için yeterli oluyor.

Sanal bebek Tamagotchi geri döndü ama bu kez içinde yapay zeka var! 1

Cihazın küçük ekranında ise Muse’u temsil eden animasyonlu ve değiştirilebilir bir avatar bulunuyor. Böylece yapay zekâ yalnızca sesli olarak değil, ekrandaki karakter aracılığıyla görsel biçimde de kullanıcıyla etkileşim kurabiliyor.

"TÜM MUSE DENEYİMİNİ SIĞDIRDIK"

Zuckerberg, cihazla ilgili yaptığı açıklamada gerçek zamanlı ses ve avatar sistemleri de dâhil olmak üzere Muse deneyiminin tamamını anahtarlığa sığabilecek büyüklükte bir cihaza yerleştirdiklerini söyledi.

Sanal bebek Tamagotchi geri döndü ama bu kez içinde yapay zeka var! 2

Şirketin amacı, Muse’u kullanıcıların her an erişebileceği ve konuşabileceği bir yapay zekâ asistanına dönüştürmek.

Ancak Muse Charm henüz geliştirme aşamasında. Meta’nın cihazın tasarımını ve kullanılacak bileşenleri kesinleştirmediği, şu ana kadar yalnızca birkaç prototip ürettiği belirtiliyor.

Meta buna rağmen cihazı aralık ayındaki tatil sezonuna yetiştirerek satışa sunmayı hedefliyor. Zuckerberg, Connect etkinliğinde Muse Charm hakkında fazla teknik ayrıntı paylaşmadı ancak şirketin cihazla ilgili daha fazla bilgiyi önümüzdeki dönemde açıklayacağını belirtti.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YouTube'dan mini dizi tutkunlarının hoşuna gidecek özellik!YouTube'dan mini dizi tutkunlarının hoşuna gidecek özellik!
Yaşıtları oyuncakla oynarken 4 yaşındaki Eymen elektronik alet söküp inceliyor!Yaşıtları oyuncakla oynarken 4 yaşındaki Eymen elektronik alet söküp inceliyor!

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Meta sanal bebek Muse
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Yavaş'tan istifa sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt

Yavaş'tan istifa sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Hem hikaye hem başrol değişti! Yine de olmadı

Hem hikaye hem başrol değişti! Yine de olmadı

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.