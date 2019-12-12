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YouTube’un 2019'daki ne beğenilmeyen videoları! Türkiye’den de bir isim var

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Geçtiğimiz yıl YouTube tarihinin en beğenilmeyen videosu olan Rewind 2018'in kaderi, 2019 videosuna aktarılmış gibi görünüyor. YouTube'un bu yıl yayınladığı Rewind videosu, 2019'un en beğenilmeyen videosu oldu. Ayrıca yılın en çok dislike alan videoları arasında Türkiye'den de bir video bulunuyor.

YouTube’un 2019'daki ne beğenilmeyen videoları! Türkiye’den de bir isim var

Dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu YouTube, her yıl "Rewind" isimli bir video yayınlıyor. Bu video, YouTube'a o yıl yüklenmiş, en popüler videoların bir kesitinden oluşuyor. Ancak YouTube, 2018 ve 2019 yıllarında bu işi iyi yürütemedi. Özellikle de 2018 yılındaki Rewind videosu, YouTube tarihinin en beğenilmeyen videosu olarak tarihe geçti. Görünen o ki 2019 yılı için yayınlanan video da geçtiğimiz yılın videosu ile aynı kaderi paylaşacak.

BU DURUM YOUTUBE İÇİN UTANÇ KAYNAĞI

YouTube'un geçtiğimiz yıl yayınladığı Rewind videosu, kullanıcıların yoğun tepkisini çekmişti. Platform, hazırladığı videoda 2018 yılının en popüler videolarını göz ardı etmiş, bu nedenle beğenilmemişti. Bu durum, YouTube için utanç kaynağı oldu ve platform yetkilileri, Rewind videosunu hazırlayan ekibi değiştirdiler. Aslına bakacak olursak platform, bu yıl için hazırlanan Rewind videosundan umutluydu ancak yine beklenen olmadı.
YouTube'un 2019 yılı için yayınladığı Rewind videosu, platformun en beğenilmeyen videoları arasına girmeyi bir kez daha başardı. Kullanıcılar, YouTube'un en iyilerini gösterdiği videoyu başarısız buldular. Video yayınlanalı henüz neredeyse bir hafta oldu ancak 7 milyon kullanıcı, YouTube'un 2019'daki Rewind videosunu başarısız buldu. Üstelik video, dislike almaya bu hızla devam ederse YouTube'un en beğenilmeyen videosu olabilir.

2019'UN EN BEĞENİLMEYEN VİDEOLARI:

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TÜRKİYE'DEN DE BİR İSİM VAR

Yılın en çok disslike alan videoları arasında Türkiye'den yer alan video Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero'nun düet çalışması Fight Kulüp, dünya genelinde yılın en çok dislike alan videolarından biri olmuş durumda. Şarkı, ilk çıktığı günden bu güne fazlasıyla tartışıldı.

YOUTUBE KENDİ BACAĞINA SIKIYOR

TÜM ZAMANLARIN EN BEĞENİLMEYEN VİDEOLARI:

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YouTube platformuna bugüne dek yüklenen videolar arasında en beğenilmeyeni, YouTube'un geçtiğimiz yıl yayınladığı Rewind videosu. Bu video 17.26 milyon kez beğenilmemiş durumda. Ancak YouTube'un bu yıl yayınladığı Rewind videosu da geçen yılki video ile benzer bir kaderi paylaşıyor. Eğer YouTube'un bu yılki Rewind videosu bu şekilde devam ederse, platformun en beğenilmeyen videoları listesinin zirvesini zorlayacak.

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