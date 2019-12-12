YouTube’un 2019'daki ne beğenilmeyen videoları! Türkiye’den de bir isim var

Dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu YouTube, her yıl "Rewind" isimli bir video yayınlıyor. Bu video, YouTube'a o yıl yüklenmiş, en popüler videoların bir kesitinden oluşuyor. Ancak YouTube, 2018 ve 2019 yıllarında bu işi iyi yürütemedi. Özellikle de 2018 yılındaki Rewind videosu, YouTube tarihinin en beğenilmeyen videosu olarak tarihe geçti. Görünen o ki 2019 yılı için yayınlanan video da geçtiğimiz yılın videosu ile aynı kaderi paylaşacak.

BU DURUM YOUTUBE İÇİN UTANÇ KAYNAĞI

YouTube'un geçtiğimiz yıl yayınladığı Rewind videosu, kullanıcıların yoğun tepkisini çekmişti. Platform, hazırladığı videoda 2018 yılının en popüler videolarını göz ardı etmiş, bu nedenle beğenilmemişti. Bu durum, YouTube için utanç kaynağı oldu ve platform yetkilileri, Rewind videosunu hazırlayan ekibi değiştirdiler. Aslına bakacak olursak platform, bu yıl için hazırlanan Rewind videosundan umutluydu ancak yine beklenen olmadı.

YouTube'un 2019 yılı için yayınladığı Rewind videosu, platformun en beğenilmeyen videoları arasına girmeyi bir kez daha başardı. Kullanıcılar, YouTube'un en iyilerini gösterdiği videoyu başarısız buldular. Video yayınlanalı henüz neredeyse bir hafta oldu ancak 7 milyon kullanıcı, YouTube'un 2019'daki Rewind videosunu başarısız buldu. Üstelik video, dislike almaya bu hızla devam ederse YouTube'un en beğenilmeyen videosu olabilir.