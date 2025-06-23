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Youtuber'ın en yakın arkadaşına teklifi şok etti! Yaparsa yaklaşık 10 milyon TL verecek

Sosyal medya camiası MrBeast'in, yakın arkadaşı Majd’a olan teklifini konuşuyor. MrBeats, Majd'a 45 kilo vermesi için 250 bin dolar teklif etti. Şimdiye kadar 9 kilo veren Majd sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Youtuber'ın en yakın arkadaşına teklifi şok etti! Yaparsa yaklaşık 10 milyon TL verecek
Çiğdem Sevinç

YouTube’un en ünlü isimlerinden MrBeast (Jimmy Donaldson), yakın arkadaşı Majd’a yeni bir yarışma hedefi koydu. MrBeast, Majd’a 45 kilo vermesi karşılığında 250 bin dolar ödül vereceğini açıkladı. Şu ana kadar 9 kilo veren Majd, kilo verme sürecine devam ediyor.

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"EN GÜÇLÜ VE DUYGUSAL İÇERİK"

MrBeast, yaptığı paylaşımda “Majd'a 45 kilo verene kadar bir spor salonunda yaşaması için 250.000 dolar teklif ettim. Bunun sıradan bir video olacağını düşündüm ama bugüne kadar yaptığım en güçlü ve duygusal içerik oldu” ifadelerini kullandı.

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HEM ARKADAŞI HEM ORTAĞI

MrBeast, büyük ödüller sunduğu yarışma videoları ve sosyal deneyleriyle tanınıyor. YouTube'da araba, ev ve hatta ada kazandıran yarışmalarla dikkat çeken MrBeast, yardım kampanyaları ve çevre projeleriyle de biliniyor. Majd ise, MrBeast’in birçok projesinde yer alan yakın arkadaşı ve iş ortağı.

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Anahtar Kelimeler:
youtube kilo MrBeast
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