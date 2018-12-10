TREND

YouTuber Orkun Işıtmak'ın gelinlikli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 10.12.2018 13:56 | Son Güncelleme

Dün akşam düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi YouTuber' ödülüne layık görülen fenomen Orkun Işıtmak'ın gelinlik giyerek verdiği pozlar sosyal medyada olay oldu.

YouTuber Orkun Işıtmak'ın gelinlikli fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak, bu sefer çektiği videolarla değil paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi. Işıtmak, gelinlik giyerek sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

sosyal-medya-fenomeni-orkun-isitmak-gelinlikli-11522928_1909_m

GELİNLİK GİYEREK POZ VERDİ

Instagram'da 2,2 milyon takipçisi olan ve yaptığı her paylaşımı binlerce beğeni alan sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak, önceki gün "Yakışmamış mı?" notuyla gelinlikli pozlar verdi.

sosyal-medya-fenomeni-orkun-isitmak-gelinlikli-11522928_2218_m

"GELİN OLMUŞ GİDİYORSUN"

Kısa sürede 250 binin üzerinde beğeni alan ünlü Youtuber'ın paylaşımına; "Gelin olmuş gidiyorsun", "Sanırım aşık oldum", "Tepetaklak oldum, kaldırın" şeklinde yorumlar geldi.

sosyal-medya-fenomeni-orkun-isitmak-gelinlikli-11522928_3094_m

'EN İYİ YOUTUBER' ÖDÜLÜ ALDI

Orkun Işıtmak, dün akşam düzenlenen45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Youtuber' ödülüne layık görülmüştü.

sosyal-medya-fenomeni-orkun-isitmak-gelinlikli-11522928_6055_m

sosyal-medya-fenomeni-orkun-isitmak-gelinlikli-11522928_7586_m

sosyal-medya-fenomeni-orkun-isitmak-gelinlikli-11522928_8007_m

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Erdoğan'ın sözlerine bu görüntüyle destek verdi!Erdoğan'ın sözlerine bu görüntüyle destek verdi!
Yoldan geçenler önce ne olduğunu anlamadı!Yoldan geçenler önce ne olduğunu anlamadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
youtuber gelinlik Orkun Işıtmak

En Çok Okunan Trend Haberler

Altın Kelebek'te Cem Yılmaz Defne Samyeli'yi güldürdü! 'Tam çıtır sevgili buldum derken'

Altın Kelebek'te Cem Yılmaz Defne Samyeli'yi güldürdü! 'Tam çıtır sevgili buldum derken'

'İlk defa karşılaştık' dedikleri olaya anlam veremiyorlar

'İlk defa karşılaştık' dedikleri olaya anlam veremiyorlar

Dilek Türkan, Altın Kelebek Ödülleri'ne alınmadı! Deniz Çakır isyan etti

Dilek Türkan, Altın Kelebek Ödülleri'ne alınmadı! Deniz Çakır isyan etti

Tarihi eserde cinsel ilişki! Bu görüntüler ülkeyi karıştırdı

Tarihi eserde cinsel ilişki! Bu görüntüler ülkeyi karıştırdı

İlginizi Çekebilir

Irak sınırındaki düğün halayı, drone ile görüntülenebildi

Irak sınırındaki düğün halayı, drone ile görüntülenebildi

Erzurum'da balık avlarken görüntülendi! Bir süre sonra gözden kayboldu

Erzurum'da balık avlarken görüntülendi! Bir süre sonra gözden kayboldu

Cinsel ilişkinin ardından bunları yapmayın!

Cinsel ilişkinin ardından bunları yapmayın!

27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda yaşamını sürdürüyor: Burası benim evim gibi!

27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda yaşamını sürdürüyor: Burası benim evim gibi!

Her şey sağlık için! Testisler fora

Her şey sağlık için! Testisler fora

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkücü Aydın Aydın'dan poşet yasasına çok konuşulacak destek

Erdoğan'ın sözlerine bu görüntüyle destek verdi!

Diyarbakır'da çocuklar üşümesin diye askıda elbise kampanyası başlatıldı

Yoldan geçenler önce ne olduğunu anlamadı!

300 yaşındaki hayaletle evlenen kadından ayrılık açıklaması

300 yaşındaki hayaletle evlenen kadından ayrılık açıklaması

Uçakta cehennem anları! Sıcaklık 50 dereceye çıktı

Uçakta cehennem anları! Sıcaklık 50 dereceye çıktı

'İlk defa karşılaştık' dedikleri olaya anlam veremiyorlar

'İlk defa karşılaştık' dedikleri olaya anlam veremiyorlar

Altın Kelebek'te Cem Yılmaz Defne Samyeli'yi güldürdü! 'Tam çıtır sevgili buldum derken'

'Tam çıtır sevgili buldum derken...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.