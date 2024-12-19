YouTuber Orkun Işıtmak, YouTube dünyasının en popüler ismi MrBeast'i 'yalan makinesine' bağladı: Işıtmak'ın paylaşımı heyecanlandırdı

YouTube'da 11.4 milyon takipçisi bulunan Orkun Işıtmak Türk YouTube dünyasının en popüler isimlerinden biri. 'Pembe Yalanlar' konseptli video serisinde birbirinden ünlü konukları yalan makinesine bağlayan Işıtmak'ın son konuğu ise 337 milyon abone ile dünyanın en büyük YouTuber’ı olan MrBeast oldu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Türk fenomen MrBeast ile çektiği videodan da bir kesitle birlikte birlikte çekildikleri fotoğrafı, "İnanılmaz bir şey geliyor. Hâlâ inanamıyorum MrBeast'e bunu yaptığıma" notuyla paylaştı.

Işıtmak aynı zamanda eşiyle birlikte MrBeast’in Prime Video’da yayımlanacak “Beast Games” isimli yarışmayla ilgili bir etkinliğe katıldığı fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmedi.