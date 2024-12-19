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YouTuber Orkun Işıtmak, YouTube dünyasının en popüler ismi MrBeast'i 'yalan makinesine' bağladı: Işıtmak'ın paylaşımı heyecanlandırdı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.12.2024 17:01
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YouTuber Orkun Işıtmak, YouTube dünyasının en popüler ismi MrBeast ile bir video çektiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Kendi YouTube kanalındaki 'Pembe Yalanlar' konseptinde Orkun Işıtmak'ın son konuğu MrBeast oldu. Türk fenomen yeni videosunu sosyal medya hesabından MrBeast ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak duyurdu.

YouTuber Orkun Işıtmak, YouTube dünyasının en popüler ismi MrBeast'i 'yalan makinesine' bağladı: Işıtmak'ın paylaşımı heyecanlandırdı

YouTube'da 11.4 milyon takipçisi bulunan Orkun Işıtmak Türk YouTube dünyasının en popüler isimlerinden biri. 'Pembe Yalanlar' konseptli video serisinde birbirinden ünlü konukları yalan makinesine bağlayan Işıtmak'ın son konuğu ise 337 milyon abone ile dünyanın en büyük YouTuber’ı olan MrBeast oldu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

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Türk fenomen MrBeast ile çektiği videodan da bir kesitle birlikte birlikte çekildikleri fotoğrafı, "İnanılmaz bir şey geliyor. Hâlâ inanamıyorum MrBeast'e bunu yaptığıma" notuyla paylaştı.

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Işıtmak aynı zamanda eşiyle birlikte MrBeast’in Prime Video’da yayımlanacak “Beast Games” isimli yarışmayla ilgili bir etkinliğe katıldığı fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

Anahtar Kelimeler:
Orkun Işıtmak MrBeast
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