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Youtuber Reynmen'den basketbol şov!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 13.05.2019 02:48 | Son Güncelleme

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, Instagram hesabından paylaştığı basketbol şovu ile dikkat çekti.

Derdim Olsun şarkısı ile Youtube'da izlenme rekorları kıran sosyal medya fenomeni Reynmen, bu kez de sosyal medyada paylaştığı hikayeyle dillere düştü.

Basket topunu potaya arkası dönük bir şekilde isabet ettirmeyi başaran Reynmen o anları da Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

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reynmen derdim olsun yusuf aktaş

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