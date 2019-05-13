Youtuber Reynmen'den basketbol şov!

Derdim Olsun şarkısı ile Youtube'da izlenme rekorları kıran sosyal medya fenomeni Reynmen, bu kez de sosyal medyada paylaştığı hikayeyle dillere düştü.

Basket topunu potaya arkası dönük bir şekilde isabet ettirmeyi başaran Reynmen o anları da Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.



