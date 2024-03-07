Yozgat'ta yaşayan siyahiler, Yeniden Refah Partisi adayına oy istedi! Sosyal medya onları konuşuyor: Sudan'da doğdum Yozgat'ta okuyorum!

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) 31 Mart'taki seçimlerde Yozgat adayı olan Kazım Arslan'ın Sudan uyruklu öğrencilerle çektiği tanıtım filmi gündem oldu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, siyahi öğrencilerin Yeniden Refah Partisi'nin adayı Kazım Arslan için oy istediği görüldü.
Öğrenciler "Sudan'dan doğdum Yozgat'ta okuyorum. Daha güzel bir Yozgat için Yeniden Refah! Yeniden Kazım Arslan" çağrısında bulundu.
Söz konusu reklam filmi, gündem yaratırken, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
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