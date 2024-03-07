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    4. Yozgat'ta yaşayan siyahiler, Yeniden Refah Partisi adayına oy istedi! Sosyal medya onları konuşuyor: Sudan'da doğdum Yozgat'ta okuyorum!

    Yozgat'ta yaşayan siyahiler, Yeniden Refah Partisi adayına oy istedi! Sosyal medya onları konuşuyor: Sudan'da doğdum Yozgat'ta okuyorum!

    Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
    07.03.2024 11:53
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    Yerel seçim sürecinin en dikkat çeken kampanyalarından biri Yozgat'tan geldi. 31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Yozgat adayı Kazım Arslan'ın Sudan uyruklu öğrencilerle çektiği tanıtım filmi gündem oldu. Yozgat'taki siyahilerin Yeniden Refah Partisi adayına oy istediği video, sosyal medyada çok konuşuldu.

    Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) 31 Mart'taki seçimlerde Yozgat adayı olan Kazım Arslan'ın Sudan uyruklu öğrencilerle çektiği tanıtım filmi gündem oldu.

    SİYAHİ ÖĞRENCİLER YRP ADAYINA OY İSTEDİ

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, siyahi öğrencilerin Yeniden Refah Partisi'nin adayı Kazım Arslan için oy istediği görüldü.

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    "SUDAN'DA DOĞDUM YOZGAT'TA OKUYORUM"

    Öğrenciler "Sudan'dan doğdum Yozgat'ta okuyorum. Daha güzel bir Yozgat için Yeniden Refah! Yeniden Kazım Arslan" çağrısında bulundu.

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    Söz konusu reklam filmi, gündem yaratırken, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

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    Yerel Seçim 2024


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    Yozgat Yeniden Refah Partisi siyahi Seçim 2024
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