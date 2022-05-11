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Yukatel Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından

11.05.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: - "Ben bu oyunun içerisinde kalmaya, oyuna saygı göstermeye, kazananı alkışlamaya devam edeceğim. Kayserispor'u tebrik ediyorum"

KAYSERİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Yukatel Kayserispor'a 4-2 yenilerek kupaya veda eden Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, kupada finale çıkan Kayserispor'u tebrik ettiğini söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu maça gelirken Kayserispor'un kupada final oynama arzusunu, iştahını, baskılı oyun oynayacağını bilerek geldiklerini belirtti.

Önemli bir avantajları olmasına rağmen değerlendiremediklerini dile getiren Avcı, "Bizim 1-0 gibi bir avantajımız vardı. O şekilde geldik ve oynadık. Maça penaltıyla ve 1-0 öne geçerek başladık. Bundan sonraki süreçte özellikle topa sahip olurken top kaybı yatığımızda, ikinci toplara sahip olamayınca Kayserispor'un iştahını artırdık." dedi.

İkinci yarıya taktiksel değişiklik yaparak başladıklarını anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"İkinci yarının başında oyuncumuza çarparak yediğimiz bir gol, ardından Kayserispor'un iştahı daha da artmaya başladı ve ikinci golü buldular. Ardından denge kurup doğru futbol oynamaya başladık. 80'inci dakikalarda bir golü bulduk. Oyun tam biterken penaltı pozisyonu oldu. Sonrasında bizim gibi bir takımın oyunun o bölümünde o pozisyonu bulup bu şekilde gol yememesi gerekiyordu. Rakibi iştahı, arzusundan dolayı tebrik ediyorum."

Bugünkü maçta gereken saygıyı Kayseri'de göremediklerini belirten Avcı, şöyle devam etti:

"Biz bu ülkenin takımıyız. 2021-2022 sezonun Anadolu'daki, Türk futbolunda önemli işler yapmış şampiyon takımıyız. Saygıyı hak ediyoruz. En azından hoş geldin beklerdik. Kulübede silah dışında her şey patladı. Kupa alınabilir, maç kazanılır, kupa kaybedilebilir ama biz bu yaraları bu şekilde açmamamız lazım. En azından bu şekilde örnek olmamamız lazım. Ben bu oyunun içerisinde kalmaya, oyuna saygı göstermeye, kazananı alkışlamaya devam edeceğim. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Yaşadıklarımız son derece üzücüdür."

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Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor

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