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Yüksek hesaba kızdı yanlış yere molotof attı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 16.08.2019 16:13 | Son Güncelleme

Kadıköy'de gittiği barda yüksek hesap gelmesine sinirlenen şahıs, molotofla bara saldırdı. Ancak şahsın attığı molotof başka bir kafeye isabet ederken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

Olay gece 00.30 sıralarında Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Misak-i Milli Sokak üzerinde meydana geldi. Eğlenmek için bir bara giden şahıs hesabın yüksek geldiğini söyleyerek görevlilerle tartıştı. Ardından bardan çıkan şahıs bu kez elinde molotof kokteyli ile barın önüne geldi. Şahsın attığı molotof yanlışlık barın yanındaki kafeye isabet etti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Şahıs olay sonrası kaçarken, polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışma sonrası şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs ilk sorgusunda hesaba sinirlendiğini o yüzden bara molotof attığını ancak molotof kokteylinin bar yerine yanlışlıkla kafeye isabet ettiğini söyledi. Öte yandan şahsın molotof kokteyli atarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs molotof kokteyli atarak koşarak bölgeden uzaklaşıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadıköy molotof

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