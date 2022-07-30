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  4. Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama bebekleri hemfikir değildi

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama bebekleri hemfikir değildi

30.07.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lancashire'dan 31 yaşındaki Natalie Whitton, 34 yaşındaki sevgilisi Lee Reynolds tarafından doğum için hastaneye götürülüyordu. Ancak bebekleri hastaneye yetişmeyi bekleyemeyince olanlar oldu. Çift, yaşadıkları ilginç doğumun hikayesini paylaştı.

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama bebekleri hemfikir değildi

İngiltere'den Lee Reynolds, hamile sevgilisi Natalie Whitton'ı doğum için 70 km hızla hastaneye götürüyordu. Ancak ikili bebeklerini hastanede değil aracın ayak boşluğunda karşıladı.

KENDİNİ ZORLADI

Yolculuk esnasında Lee ona sık sık kenara çekmesini isteyip istemediğini sormasına rağmen Natalie kendini zorladı ve hastaneye kadar dayanabileceğini düşündü. Ancak işler düşündüğü gibi gitmedi.

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REDDETTİLER

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Natalie sonunda ''Geliyor, yapmayacağım'' dedi ve o an Lee de yetişemeyeceklerini düşünerek panikledi. Bu sebeple kendilerine daha yakın olan bir doğum merkezini arayıp oraya gitmeyi teklif etti ancak dolu olduklarını söyleyerek reddettiler.

''BEBEK VAR!''

Ancak Lee telefonla konuşurken, Natalie aniden doğum yapmıştı ve bebek de aracın ayak boşluğuna fırlamıştı. Lee şaşkın halde ''Ayak boşluğunda bir bebek var!'' diye panik içinde bağırdığını, ve o sırada telefonda olan ebenin kendisine sakin olmasını ve kenara çekip acil servisi aramasını söylediğini anlattı.

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SAĞLIĞI YERİNDE

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İkili o andan itibaren sakinleşip bebeğin iyi olduğundan emin olmak için çabaladılar ve acil servisin onlara ulaşmasını beklediler. İlginç doğumun ardından bebek Harrison, kontrol için hastaneye kaldırıldı. 3,5 kilo ağırlığındaki bebeğin sağlık durumunun oldukça iyi olduğu bildirildi.

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doğum
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