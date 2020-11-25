Yüksek plazaların dilinden anlamanızı sağlayacak 20 anahtar kelime!

Birçok kurumsal şirket çalışanı Türkçe’nin yerine daha havalı olarak gördükleri İngilizce karşılıklarıyla kendilerinin anlaşabildiği bir dil icat etmişler. Güzelim Türkçe’yi katli vacip eden plaza diline hakim olmayanlar için ‘Plaza Dili ve Edebiyatı’ giriş dersini hazırladık. Bu başlangıç seviyesinde rehber sayesinde beyaz yakalıların acımasız dünyasında hayatta kalabileceksiniz. Sütsüz ve şekersiz filtre kahvenizi termosunuza koyduysanız; başlıyoruz!
Aksiyon almak aslında oldukça tanıdık ve aşina olunan bir terimdir. Harekete geçmek, söz konusu konu, proje ya da sunum hakkında eyleme geçmek anlamına gelir.
Toplantılarda ‘Yeni server ile ilgili bir aksiyon alındı?’ sorusunu duyduğunuzda bilin ki sizin işinizle ilgili gelinen son nokta soruluyor.
İngilizce assignment (görev) kelimesinin Türkçe yardımcı fiiliyle desteklendirilmiş halidir. Bir iş için birinin görevlendirilmesi anlamında kullanılır.
Yeni başlayan arkadaşımızı bu işe assign edelim.
İngilizce olarak kelimenin anlamı ‘eklemektir’. Bilindiği gibi Türkçe sondan eklemeli bir dil olarak bu terime de hakkını vermiş ve bir yardımcı fiil eklemiştir. Attach etmek, e-postaya bir belge ya da dokümanı eklemek anlamında kullanılır.
Sunum dosyasını diğer çalışma arkadaşlarımızla paylaştığımız maile attach edelim.
Tam karşılığı ‘En iyi pratik’ olan kelime aslında bir övgü terimidir. Biri sizin örneğinize ya da verdiğiniz bir fikre bu tepkiyi verirse bilin ki doğru yoldasınız. Çünkü konuyla ilgili en iyi örneği sahip kişi sizsiniz.
Projenin best praticelerini gün içinde hepinizle paylaşacağım.
Türkçe karşılığı beyin fırtınası olan bu kelime nedense plaza yaşamında toplantıların demirbaş sözcük öbeğidir. Herkeste bir brain storming yapma tutkusu hakim!
Brief sözcüğü zaman içerisinde Türkçe’ye brifing şeklinde türetilerek yerleşmiştir. O yüzden birçok kişi bu kelimeye diğerlerine kıyasla daha hakimdir. Brief, bir proje veya işle ilgili detaylı bilgi vermek anlamındadır.
Projenin briefini marketing ile paylaşmak için bir session set edelim. (Sakin olun, diğer terimlerin anlamlarını da öğreneceksiniz.)
Kurumsal hayatın olmazsa olmazları mailleşmektir. Kendinizi lise çağındaki SMS serüveninde gibi düşünün ve ilgili kişileri mutlaka maillere CC’leyin. CC’lemek biri kişiyi e-postada bilgiye eklemektir.
Test sonuçlarının dosyasını paylaşırken marketingi de ccler misiniz?
Yardımcı fiile oluşturulan harika bir terim daha... Bu terimin manası ise oldukça basit ve anlaşılır. Clarify etmek, açıklamak demek.
Konuyu clarifty etmemiz için sizlerden sunumları bekliyorum.
İngilizce’den Türkçe’ye moda moda çevirdiğimizde bu kelime çapraz kontrol demek. Ancak plaza dilini kullanan sevgili beyaz yakalılarımız bu terimi tekrar kontrol etmek anlamında kullanıyor.
Sunumdan önce bir cross check ekledim.
Feedback günlük kullanımda da karşımıza çıkan bir terimdir. Bir konu, iş hakkında ortaya çıkan sonuçların ilgili kişilere bildirilmesidir. Kısaca, geri bildirim...
Bu ayki raporlarla ilgili feedbacklerimizi paylaştık.
‘Ne yapmak, ne yapmak?’ dediğinizi duyar gibiyiz. Gelen e-postanızı farklı bir kişiye yönlendirmenizi ve iletmenizi istiyorlar sadece.
Kasım sonuçlarını insan kaynaklarına forwardladınız mı?
Bir konu ya da işe başlamadan önce yapılan ilk toplantıyı ifade eder. Başka bir ifadeyle başlangıç toplantısıdır.
Proje planını hazırlamak için bir kick off meeting set edelim.
İşleri toparlamak ve birleştirmek anlamındadır. Yapılan bütün görüşmelerin ve toplantıların sonucunda sizde işin bitmiş halini rica ediyorlar.
Tüm raporları konsolide edip paylaşacağım.
İngilizce olarak update güncelleme anlamında kullanılır. Yardımcı fiil eklenmiş hali de aslında bu manaya geliyor. Yeni gelişmelerle mevcut durumun güncellenmesi.
Gelişmelerden birbirimizi update edelim.
Set etmek plaza dilinde her derde deva bir terimdir. Set etmek dediğiniz sürece sırtınız yere gelmez. Set etmek bir işi ayarlamak veya organize etmek anlamında kullanılır.
Bu konuyla alakalı meetingi hemen set edelim.
Navigasyonlardan alışkın olduğunuz ‘map’ kelimesi bu terimde de tamamen harita anlamına geliyor. Road map, yol haritası! Bir konu ya da projeyle ilgili olarak izlenecek rotayı gösteriyor.
Sabah meetinginde proje road mapimizi çıkartalım.
Meeting aslında telafuz edildiğinde oldukça aşina olduğumuz bir kelime. Toplantı ya da görüşme anlamında kullanılıyor ve genellikle set ediliyor.
Tüm gün meetig set edelim.
Bu terim print makinesinde mütevellit oratay çıkmış bir kelime. Yazıcıdan çıktı almak manasında kullanılıyor.
Toplantıdan önce raporu print alıp hard copysini hazır edelim.
Scudule İngilizce olarak program anlamında gelen bir kelimedir. -etmek yardımcı filiyle birleştirildiğinde ise programlamak manasına gelen harika bir terim ortaya çıkar.
Bir sonraki meetinglerimizi şimdiden schudule edelim.
Yapılacaklar listedir. Genel olarak aylık, haftalık ya da günlük olarak yapmanız gereken işleri ifade eder.
Yeni projelerin raporları update etmeyi ve to do list eklemeyi unutma.
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