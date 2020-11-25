Yüksek plazaların dilinden anlamanızı sağlayacak 20 anahtar kelime!

Birçok kurumsal şirket çalışanı Türkçe’nin yerine daha havalı olarak gördükleri İngilizce karşılıklarıyla kendilerinin anlaşabildiği bir dil icat etmişler. Güzelim Türkçe’yi katli vacip eden plaza diline hakim olmayanlar için ‘Plaza Dili ve Edebiyatı’ giriş dersini hazırladık. Bu başlangıç seviyesinde rehber sayesinde beyaz yakalıların acımasız dünyasında hayatta kalabileceksiniz. Sütsüz ve şekersiz filtre kahvenizi termosunuza koyduysanız; başlıyoruz!

AKSİYON ALMAK

Aksiyon almak aslında oldukça tanıdık ve aşina olunan bir terimdir. Harekete geçmek, söz konusu konu, proje ya da sunum hakkında eyleme geçmek anlamına gelir.

Toplantılarda ‘Yeni server ile ilgili bir aksiyon alındı?’ sorusunu duyduğunuzda bilin ki sizin işinizle ilgili gelinen son nokta soruluyor.

ASSIGN ETMEK

İngilizce assignment (görev) kelimesinin Türkçe yardımcı fiiliyle desteklendirilmiş halidir. Bir iş için birinin görevlendirilmesi anlamında kullanılır.

Yeni başlayan arkadaşımızı bu işe assign edelim.

ATTACH ETMEK

İngilizce olarak kelimenin anlamı ‘eklemektir’. Bilindiği gibi Türkçe sondan eklemeli bir dil olarak bu terime de hakkını vermiş ve bir yardımcı fiil eklemiştir. Attach etmek, e-postaya bir belge ya da dokümanı eklemek anlamında kullanılır.