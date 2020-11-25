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Yüksek plazaların dilinden anlamanızı sağlayacak 20 anahtar kelime!

Seray Üstün Seray Üstün
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Günümüz şartlarında iş dünyasının yerini yüksek ve çok camlı binalar almaya başladı. Bu binalarda konuşulan Türkçe hepimizi adeta canından bezdirdi. Çoğumuz ilk defa böyle bir ortama girdiğinde ‘bu insanlar nece konuşuyor’ gibi bir afallama yaşamamışızdır. ‘Tam bir plaza insanıyım, güne filtre kahve içmeden ve kruvasan yemeden başlayamıyorum’ diyemeyenler için plaza dilinin başlangıç seviyesini derledik. Korkmayın, bu sözlük sayesinde kariyer basamaklarını zıplaya zıplaya çıkacaksınız...

Yüksek plazaların dilinden anlamanızı sağlayacak 20 anahtar kelime!

Birçok kurumsal şirket çalışanı Türkçe’nin yerine daha havalı olarak gördükleri İngilizce karşılıklarıyla kendilerinin anlaşabildiği bir dil icat etmişler. Güzelim Türkçe’yi katli vacip eden plaza diline hakim olmayanlar için ‘Plaza Dili ve Edebiyatı’ giriş dersini hazırladık. Bu başlangıç seviyesinde rehber sayesinde beyaz yakalıların acımasız dünyasında hayatta kalabileceksiniz. Sütsüz ve şekersiz filtre kahvenizi termosunuza koyduysanız; başlıyoruz!

AKSİYON ALMAK

Aksiyon almak aslında oldukça tanıdık ve aşina olunan bir terimdir. Harekete geçmek, söz konusu konu, proje ya da sunum hakkında eyleme geçmek anlamına gelir.

Toplantılarda ‘Yeni server ile ilgili bir aksiyon alındı?’ sorusunu duyduğunuzda bilin ki sizin işinizle ilgili gelinen son nokta soruluyor.

ASSIGN ETMEK

İngilizce assignment (görev) kelimesinin Türkçe yardımcı fiiliyle desteklendirilmiş halidir. Bir iş için birinin görevlendirilmesi anlamında kullanılır.

Yeni başlayan arkadaşımızı bu işe assign edelim.

ATTACH ETMEK

İngilizce olarak kelimenin anlamı ‘eklemektir’. Bilindiği gibi Türkçe sondan eklemeli bir dil olarak bu terime de hakkını vermiş ve bir yardımcı fiil eklemiştir. Attach etmek, e-postaya bir belge ya da dokümanı eklemek anlamında kullanılır.

Sunum dosyasını diğer çalışma arkadaşlarımızla paylaştığımız maile attach edelim.

BEST PRATICE

Tam karşılığı ‘En iyi pratik’ olan kelime aslında bir övgü terimidir. Biri sizin örneğinize ya da verdiğiniz bir fikre bu tepkiyi verirse bilin ki doğru yoldasınız. Çünkü konuyla ilgili en iyi örneği sahip kişi sizsiniz.

Projenin best praticelerini gün içinde hepinizle paylaşacağım.

BRAIN STORMING

Türkçe karşılığı beyin fırtınası olan bu kelime nedense plaza yaşamında toplantıların demirbaş sözcük öbeğidir. Herkeste bir brain storming yapma tutkusu hakim!

aksiyon almak

BRIEF

Brief sözcüğü zaman içerisinde Türkçe’ye brifing şeklinde türetilerek yerleşmiştir. O yüzden birçok kişi bu kelimeye diğerlerine kıyasla daha hakimdir. Brief, bir proje veya işle ilgili detaylı bilgi vermek anlamındadır.

Projenin briefini marketing ile paylaşmak için bir session set edelim. (Sakin olun, diğer terimlerin anlamlarını da öğreneceksiniz.)

CC’LEMEK

Kurumsal hayatın olmazsa olmazları mailleşmektir. Kendinizi lise çağındaki SMS serüveninde gibi düşünün ve ilgili kişileri mutlaka maillere CC’leyin. CC’lemek biri kişiyi e-postada bilgiye eklemektir.

Test sonuçlarının dosyasını paylaşırken marketingi de ccler misiniz?

assign

CLARIFY ETMEK

Yardımcı fiile oluşturulan harika bir terim daha... Bu terimin manası ise oldukça basit ve anlaşılır. Clarify etmek, açıklamak demek.

Konuyu clarifty etmemiz için sizlerden sunumları bekliyorum.

CROSS CHECK

İngilizce’den Türkçe’ye moda moda çevirdiğimizde bu kelime çapraz kontrol demek. Ancak plaza dilini kullanan sevgili beyaz yakalılarımız bu terimi tekrar kontrol etmek anlamında kullanıyor.

Sunumdan önce bir cross check ekledim.

ATTACH

FEEDBACK

Feedback günlük kullanımda da karşımıza çıkan bir terimdir. Bir konu, iş hakkında ortaya çıkan sonuçların ilgili kişilere bildirilmesidir. Kısaca, geri bildirim...

Bu ayki raporlarla ilgili feedbacklerimizi paylaştık.

FORWARDLAMAK

‘Ne yapmak, ne yapmak?’ dediğinizi duyar gibiyiz. Gelen e-postanızı farklı bir kişiye yönlendirmenizi ve iletmenizi istiyorlar sadece.

Kasım sonuçlarını insan kaynaklarına forwardladınız mı?

best pratice

KICK OFF MEETING

Bir konu ya da işe başlamadan önce yapılan ilk toplantıyı ifade eder. Başka bir ifadeyle başlangıç toplantısıdır.

Proje planını hazırlamak için bir kick off meeting set edelim.

KONSOLIDE ETMEK

İşleri toparlamak ve birleştirmek anlamındadır. Yapılan bütün görüşmelerin ve toplantıların sonucunda sizde işin bitmiş halini rica ediyorlar.

Tüm raporları konsolide edip paylaşacağım.

BRAIN STORMING

UPDATE ETMEK

İngilizce olarak update güncelleme anlamında kullanılır. Yardımcı fiil eklenmiş hali de aslında bu manaya geliyor. Yeni gelişmelerle mevcut durumun güncellenmesi.

Gelişmelerden birbirimizi update edelim.

SET ETMEK

Set etmek plaza dilinde her derde deva bir terimdir. Set etmek dediğiniz sürece sırtınız yere gelmez. Set etmek bir işi ayarlamak veya organize etmek anlamında kullanılır.

Bu konuyla alakalı meetingi hemen set edelim.

ROAD MAP

Navigasyonlardan alışkın olduğunuz ‘map’ kelimesi bu terimde de tamamen harita anlamına geliyor. Road map, yol haritası! Bir konu ya da projeyle ilgili olarak izlenecek rotayı gösteriyor.

Sabah meetinginde proje road mapimizi çıkartalım.

MEETING

Meeting aslında telafuz edildiğinde oldukça aşina olduğumuz bir kelime. Toplantı ya da görüşme anlamında kullanılıyor ve genellikle set ediliyor.

Tüm gün meetig set edelim.

CC’LEMEK

PRINT ALMAK

Bu terim print makinesinde mütevellit oratay çıkmış bir kelime. Yazıcıdan çıktı almak manasında kullanılıyor.

Toplantıdan önce raporu print alıp hard copysini hazır edelim.

SCHUDULE ETMEK

Scudule İngilizce olarak program anlamında gelen bir kelimedir. -etmek yardımcı filiyle birleştirildiğinde ise programlamak manasına gelen harika bir terim ortaya çıkar.

Bir sonraki meetinglerimizi şimdiden schudule edelim.

TO DO LIST

Yapılacaklar listedir. Genel olarak aylık, haftalık ya da günlük olarak yapmanız gereken işleri ifade eder.

Yeni projelerin raporları update etmeyi ve to do list eklemeyi unutma.

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