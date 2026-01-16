YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Yumurta haşlarken suyuna kürdan atanlar neden vazgeçemiyor?

Mutfakta en basit görünen işlemler bile bazen can sıkıcı sonuçlar doğurabilir. Yumurta haşlarken yaşanan çatlamalar, dağılan beyazlar ve zor soyulan kabuklar da bunların başında geliyor.

Yumurta haşlarken suyuna kürdan atanlar neden vazgeçemiyor?
Sedef Karatay

Haşlanmış yumurta sofraların vazgeçilmezi. Kahvaltıdan, ara öğün menülerine kadar neredeyse her yerde karşımıza çıkıyor. Ancak, basit görünen her işlem gibi yumurta haşlamakta her zaman kolay olmuyor.

Son dönemde mutfaklarda konuşulan oldukça basit bir yöntem, bu sorunları büyük ölçüde ortadan kaldırıyor: Haşlama suyuna bir adet kürdan atmak.

Yumurta haşlarken suyuna kürdan atanlar neden vazgeçemiyor? 1

ÇATLAYAN YUMURTALARA KARŞI BASİT ÖNLEM

Yumurtaların haşlanırken çatlamasının en önemli nedenlerinden biri ani ısı değişimi. Özellikle buzdolabından çıkan soğuk yumurtalar doğrudan kaynar suya girdiğinde, kabuk içinde basınç oluşuyor ve bu da çatlamaya yol açıyor. Suya eklenen kürdan, kaynama sırasında oluşan ani hareketleri yumuşatarak bu basıncın etkisini azaltıyor. Böylece yumurtalar daha sakin bir ortamda pişiyor.

TAZE YUMURTALAR DAHA KOLAY SOYULUR

Taze yumurtaların en bilinen sorunu, kabuklarının zor soyulması. Bunun nedeni iç zarın kabuğa daha sıkı tutunması. Kürdanla yapılan haşlama tekniği, suyun yumurta etrafındaki dolaşımını değiştirerek bu zarın gevşemesine yardımcı oluyor. Sonuç olarak, yumurtalar haşlandıktan sonra çok daha rahat soyulabiliyor.

Yumurta haşlarken suyuna kürdan atanlar neden vazgeçemiyor? 2

DAHA DENGELİ PİŞME SAĞLIYOR

Kaynar suda yumurtaların sürekli birbirine çarpması hem çatlamaya hem de düzensiz pişmeye neden olabiliyor. Suyun içindeki kürdan, kaynama akımlarını hafifçe yönlendirerek yumurtaların daha az savrulmasını sağlıyor. Bu da yumurtanın her noktasının daha eşit pişmesine katkıda bulunuyor.

TEK KÜRDAN YETERLİ

Bu yöntemin en dikkat çekici yanı ise son derece pratik olması. Tenceredeki yumurta sayısı kaç olursa olsun, suya atılan tek bir kürdan yeterli oluyor. Ekstra malzeme, özel bir teknik ya da fazladan zaman gerektirmiyor.

Yumurta haşlarken suyuna kürdan atanlar neden vazgeçemiyor? 3

MUTFAKTA YENİ BİR ALIŞKANLIK OLABİLİR

Küçük ama etkili bu yöntem, yumurta haşlamayı adeta zahmetsiz hale getiriyor. Özellikle sık sık haşlanmış yumurta tüketenler için kürdan detayı, mutfakta yeni ve pratik bir alışkanlık olmaya aday görünüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hikayesi dillere destan tescilli tatlı: "Unutma beni"Hikayesi dillere destan tescilli tatlı: "Unutma beni"
Ankara’da gastronominin güven veren adresi: İNCİR MEYHANE…Ankara’da gastronominin güven veren adresi: İNCİR MEYHANE…

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yumurta yumurta pişirme makinesi yumurta kabuğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: "800 idam durduruldu, tüm seçenekler masada"

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: "800 idam durduruldu, tüm seçenekler masada"

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

En düşük emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

En düşük emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

Vatandaş AVM'ye değil buraya geliyor: En az 4 bin 900 TL kar elde ediyorlar!

Vatandaş AVM'ye değil buraya geliyor: En az 4 bin 900 TL kar elde ediyorlar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.