Yumurta haşlarken suyuna kürdan atanlar neden vazgeçemiyor?

Haşlanmış yumurta sofraların vazgeçilmezi. Kahvaltıdan, ara öğün menülerine kadar neredeyse her yerde karşımıza çıkıyor. Ancak, basit görünen her işlem gibi yumurta haşlamakta her zaman kolay olmuyor.

Son dönemde mutfaklarda konuşulan oldukça basit bir yöntem, bu sorunları büyük ölçüde ortadan kaldırıyor: Haşlama suyuna bir adet kürdan atmak.

ÇATLAYAN YUMURTALARA KARŞI BASİT ÖNLEM

Yumurtaların haşlanırken çatlamasının en önemli nedenlerinden biri ani ısı değişimi. Özellikle buzdolabından çıkan soğuk yumurtalar doğrudan kaynar suya girdiğinde, kabuk içinde basınç oluşuyor ve bu da çatlamaya yol açıyor. Suya eklenen kürdan, kaynama sırasında oluşan ani hareketleri yumuşatarak bu basıncın etkisini azaltıyor. Böylece yumurtalar daha sakin bir ortamda pişiyor.

TAZE YUMURTALAR DAHA KOLAY SOYULUR

Taze yumurtaların en bilinen sorunu, kabuklarının zor soyulması. Bunun nedeni iç zarın kabuğa daha sıkı tutunması. Kürdanla yapılan haşlama tekniği, suyun yumurta etrafındaki dolaşımını değiştirerek bu zarın gevşemesine yardımcı oluyor. Sonuç olarak, yumurtalar haşlandıktan sonra çok daha rahat soyulabiliyor.

DAHA DENGELİ PİŞME SAĞLIYOR

Kaynar suda yumurtaların sürekli birbirine çarpması hem çatlamaya hem de düzensiz pişmeye neden olabiliyor. Suyun içindeki kürdan, kaynama akımlarını hafifçe yönlendirerek yumurtaların daha az savrulmasını sağlıyor. Bu da yumurtanın her noktasının daha eşit pişmesine katkıda bulunuyor.

TEK KÜRDAN YETERLİ

Bu yöntemin en dikkat çekici yanı ise son derece pratik olması. Tenceredeki yumurta sayısı kaç olursa olsun, suya atılan tek bir kürdan yeterli oluyor. Ekstra malzeme, özel bir teknik ya da fazladan zaman gerektirmiyor.

MUTFAKTA YENİ BİR ALIŞKANLIK OLABİLİR

Küçük ama etkili bu yöntem, yumurta haşlamayı adeta zahmetsiz hale getiriyor. Özellikle sık sık haşlanmış yumurta tüketenler için kürdan detayı, mutfakta yeni ve pratik bir alışkanlık olmaya aday görünüyor.