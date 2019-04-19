'Yumurtadaki ayrımlar yanıltıcı olabilir'

Tüketicinin sağlıklı beslenme ve organik ürünlere olan merakının kötüye kullanıldığını öne süren YUM-BİR Yönetim Kurulu Üyesi Derya Pala, organik yemlerle beslenen, kafeste yetişen ya da gezen olarak adlandırılan tavuklardan alınan yumurtaların birbirinden hiçbir farkı bulunmadığını söyleyerek, satın alırken üzerinde yazan işletme kodu ve üretim tarihine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Pala, "Gezen tavuk yumurtası, kümeste ve kafeste olmayan tavuğa aittir. Nedense insanlar kendilerinin refah şartlarını tavuğun da refah şartları olarak düşünüyorlar ve doğada olan tavuğun yumurtasının daha sağlıklı olduğunu sanıyorlar. Bu yüzden böyle bir pazarlama anlayışı ciddi prim yaptı. En can sıkıcısı da hem tüketici açısından kandırılmak hem de bizler açısından haksız rekabete uğramak" dedi.

Kafeste üretilen yumurtaların da yanlış numaralandırılarak gezen tavuk yumurtası gibi satılabildiğini savunan Pala, şunları söyledi:

"Protein değeri açısından ne organiğin ne gezen tavuk yumurtasının ne de kafeste yetişen tavuğun yumurtasının birbirinden hiçbir farkı yok. Besleyici değeri, proteini tamamen tavuğun yumurtayı yapmasıyla ilgili birşey. En iyi yemi yiyen tavuk 24-25 saatte, kuru ekmeği yiyen tavuk ise 4-5 günde bir yumurtlar. Ama yumurtasının içeriğindeki vitamin, protein, enerji ve aminoasit değişmez. Dolayısıyla tüketici organik yumurta almak için 3 kat fazla para veriyorsa neye para verdiğinden emin olmalı. Tavuğun refah koşullarıyla insanın refah koşullarını karıştırmamak lazım. Çocuklarını haftasonu doğaya çıkarmak yerine AVM'lere götürenler, onların gezen tavuk yumurtası sayesinde daha sağlıklı besleneceğini düşünüyor. Bu ciddi bir ironidir. Yumurtanın besin değerinde herhangi bir farklılık bulunmaz."