Yumurtadan günde 1500 lira kazanıyor

Çiftlik sahibi Niyazi Çulluk, işlettiği balık restoranını personel bulamaması üzerine kapatarak 2 bin rakımlı Akkuş ilçesinde deneme amacıyla kaz çiftliği kurdu. Gökçebayır Mahallesi'ndeki çiftliğinde 170 kazla işe başlayan Çulluk, kaz yumurtalarının Ordu ve farklı illerden ilgi görmesi üzerine hayvan sayısını artırdı.

Kısa sürede Linda ve Çin ırkı kaz sayısını bin 200'e kadar çıkaran Çulluk, siparişlere yetişemiyor.

Çulluk, kaz yumurtasının yanı sıra zaman zaman kazların yavru ve yetişkinlerini de satışa sunuyor.

Niyazi Çulluk, yaptığı açıklamada, balık çiftliğini kapattıktan sonra yeni bir iş arayışına girdiğini, kaz çiftliği hakkında internette araştırma yaptığını söyledi.

TANESİ 15 LİRADAN GÜNDE 100 YUMURTA SATIYOR



"Kars'ta kaz yetiştiriliyor da Ordu'da neden yetiştirilmesin?" diyerek yola çıktığını ve deneme amacıyla iki yıl önce kaz çiftliğini kurduğunu anlatan Çulluk, genellikle soğuk olduğu için yüksek rakımlı Akkuş ilçesini tercih ettiğini belirtti.

Kazların yumurtasını, civcivlerini ve yetişkinlerini gelen talebe göre sattıklarını belirten Çulluk, yumurtayı 15, yetişkin kazı 130, yavrularını ise 25 liradan satışa sunduklarını aktardı. Günde ortalama 100 yumurta sattığını söyleyen Çulluk, yumurtaları işletmelerden ziyade vatandaşların aldığını ifade etti. Bu hesapla Çulluk sadece yumurtalardan günlük ortalama 1500 liralık kazanç elde ediyor.