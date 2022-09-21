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Yumurtaları yanlış saklıyorsunuz! Yumurtaları neden buzdolabı kapağında saklamamak gerekiyor?

21.09.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yumurta en temel besinler arasında bulunuyor. Birçok tarifin içerisinde yer alan yumurta özellikle hamur işlerinde ve tatlılarda sıklıkla kullanılıyor. Ancak yumurtayı kullanırken dikkat etmemiz gereken noktalar bulunuyor. Yumurtanın buzdolabı kapağında saklanması büyük hata olarak görülüyor. Peki yumurtanın neden buzdolabı kapağında saklanmaması gerekiyor? İşte cevabı...

Yumurtaları yanlış saklıyorsunuz! Yumurtaları neden buzdolabı kapağında saklamamak gerekiyor?

Yumurtalar bizi gün boyu tok tutan ve yemeklere lezzet katan besinlerden. Oldukça faydası bulunan yumurta, mutfakta en sık kullanılan malzemeler arasında bulunuyor. Hassas yapıya sahip olan yumurtaları saklarken dikkatli olmak gerekiyor. Uygun olmayan koşullar yumurtanın kırılmasına ve bozulmasına neden oluyor. Buzdolabı kapaklarında yumurtaların kırılmaması için özel olarak alan yapılıyor. Ancak bu alanlar yumurtalar için uygun olmayabiliyor.

YUMURTALAR NEDEN BUZDOLABI KAPAĞINA KONULMAMALIDIR?

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Buzdolabını her açıp kapadığımızda ısı değişimleri söz konusu oluyor ve bu durum en çok kapak kısmında bekleyen yiyecek ve içecekleri etkiliyor. Sıcaklığın aniden değişmesine sık sık maruz kalan yumurtaların yapısı bozulabiliyor, raf ömürleri kısalıyor.

YUMURTALAR NASIL SAKLANMALIDIR?

ORTA RAFTA KARTON KUTUSUYLA SAKLAYIN

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Öncelikle yumurtaları, buzdolabının orta raflarında saklamaya özen gösterin. Eğer karton kutuda satılan yumurtalardan alıyorsanız bu kutuyu atmayın ve yumurtaları buzdolabına doğrudan kutusuyla koyun. Bu sayede yumurtadaki salmonella bakterisinin buzdolabındaki diğer yiyecek ve içeceklere çapraz bulaşma yoluyla geçmesini engellemiş olacak, aynı zamanda kutunun üzerinde yazan son kullanma tarihini her zaman rahatça kontrol edebileceksiniz. Sadece bu kadar da değil, bu karton kutular buzdolabındaki diğer yiyeceklerin kokusunun yumurtalara geçmesini de engelleyecek.

YIKAYARAK SAKLAMAYIN

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Son olarak, eğer yumurtaları üzerindeki pisliklerden arındırmak için buzdolabına yıkayarak kaldırıyorsanız bundan vazgeçmeniz gerekiyor. Çünkü yumurtaların üzerinde onları koruyucu bir tabaka bulunuyor ve yıkadığınızda bu tabaka yok olabiliyor. Bu nedenle yumurtaları aldığınız gibi buzdolabına koymalı, kullanmadan hemen önce yıkamayı tercih etmelisiniz.

YUMURTANIN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

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Taze yumurtaların buzdolabında bozulmadan ne kadar süre dayanabildiği konusunda uzmanların görüşü yaklaşık beş haftadır. Beş hafta süre ile buzdolabında yumurtanın saklanabildiği biliniyor. Ayrıca yumurtanın taze mi yoksa bayat mı olduğunu anlamanın basit bir yolu var. Bunun için tuz ve su ile bir deney yapabilir ve aldığınız yumurtaların taze olup olmadığını kolayca anlayabilirsiniz. Bir miktar suyun içerisinde tuz eritin ve yumurtayı suyun içine bırakın. Eğer yumurta suyun içine batıyorsa yumurtalarınız taze demektir.

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