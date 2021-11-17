O tarifi bulduk! Evde yumurta olmadığında çay keyfi yarım kalanlara yumurtasız havuçlu kek tarifi

Canınız pamuk gibi yumuşacık bir ev keki istediğinde evde yumurta yoksa ya da yumurta kullanmak istemiyorsanız hiç dert etmeyin. Yedikçe yemek isteyeceğiniz o muhteşem kek için yumurtaya ihtiyacınız yok. İşte, pratik ve lezzetli yumurtasız kek tarifi...

MALZEMELER:

HAZIRLANIŞI:

Fırınınızı 165 dereceye ayarlayıp çalıştırın, böylece siz kek hamurunu hazırladığınızda fırınınız da kullanıma hazır olacak.

İlk olarak 3 adet orta boy havucu rendeleyin ve suyunu süzün.

Ardından rendelenmiş havuçları temiz bir bezin üzerine aktarın ve bez yardımıyla havuçları sıkarak sularını alın.

Sularını aldığınız havuçları hafifçe unlayın.

Bir karıştırma kabının içine 3/4 su bardağı süt, 1 çay bardağı pekmez, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı balı ekleyip tüm sıvı malzemeleri çırpın. Bu aşamada sıvı malzemeleri iyice çırpmanız kekinizin daha iyi kabarmasını sağlar.

Ayrı bir karıştırma kabına 2,5 su bardağı tam buğday unu, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı toz zencefil, 1 paket kabartma tozunu eleyerek ekleyin.

Ardından bu kuru malzemelerin olduğu karışıma ceviz içini de ilave ederek karıştırın. Dilerseniz bu aşamada damak zevkinize göre kuru meyveler veya kuru yemişler ekleyebilirsiniz.

Kuru malzeme karışımını sıvı malzeme karışımının üzerine döküp bir spatula yardımıyla iyice karıştırın. Kek hamurunuzu karıştırırken kuru malzemelerin topaklanmamasına ve güzelce çırparak kabarttığınız sıvı karışımın hacmini kaybetmemesine dikkat edin.

Son olarak kek hamuruna havuçları ekleyip karıştırın.

Tereyağı ile yağlayıp ardından unladığınız kek kalıbına hamurunuzu dökün. Yayvan bir kek kalıbı kullanırsanız kekiniz daha az kabarmış gibi görünebilir. Bu sebeple baton kek kalıbı daha iyi bir seçim olur.

Önceden ısıtılmış 165 derecelik fırında kekinizi 35-40 dakika kadar pişirin. Pişirme süresi fırından fırına farklılık gösterebileceğinden kekinizin pişip pişmediğini kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

Kekinizi oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra servis edin.



