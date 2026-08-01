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Yumurtayı buzdolabının kapağına koymayın çağrısı yapıldı! Gıda uzmanları etkisi anlattı

Yıllardır birçok evde yumurtalar, buzdolabının kapağındaki özel bölmelerde saklanıyor. Ancak gıda güvenliği uzmanları, bu alışkanlığın hem yumurtaların tazeliğini olumsuz etkileyebileceğini hem de bakteri riskini artırabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre yumurtaları saklamak için en doğru yer, buzdolabının kapağı değil.

Yumurtayı buzdolabının kapağına koymayın çağrısı yapıldı! Gıda uzmanları etkisi anlattı
Gökçen Kökden

Buzdolaplarının kapağında yer alan yumurtalık bölmeleri, pratik görünse de uzmanlara göre yumurtaların korunması açısından en uygun alanlardan biri değil. Gün içerisinde sık sık açılıp kapanan kapak, sıcaklığın sürekli değişmesine neden olurken bu durum yumurtaların daha hızlı bozulmasına zemin hazırlayabiliyor.

KAPAK KISMI SICAKLIK DEĞİŞİMİNE EN ÇOK MARUZ KALIYOR

Yumurtayı buzdolabının kapağına koymayın çağrısı yapıldı! Gıda uzmanları etkisi anlattı 1

Gıda güvenliği uzmanlarına göre buzdolabının kapağı, dolabın en fazla sıcaklık değişimi yaşayan bölümü. Kapak her açıldığında yumurtalar oda sıcaklığıyla temas ediyor, kapandığında ise yeniden soğuyor. Bu sürekli değişen ortam, yumurtaların ihtiyaç duyduğu sabit soğuk zincirin bozulmasına neden olabiliyor.

NEM OLUŞUMU BAKTERİ RİSKİNİ ARTIRABİLİYOR

Ani sıcaklık değişimleri, yumurta kabuğunun üzerinde yoğuşma oluşmasına yol açabiliyor. Kabuğun doğal yapısında bulunan mikroskobik gözenekler nedeniyle oluşan nem, dış yüzeyde bulunabilecek bakterilerin kabuğun içine geçmesini kolaylaştırabiliyor.

Uzmanlar özellikle Salmonella gibi zararlı bakterilerin bu koşullarda daha kolay taşınabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle yumurtaların sıcaklığın daha dengeli olduğu raflarda muhafaza edilmesi öneriliyor.

SÜREKLİ SARSINTI TAZELİĞİ DE ETKİLEYEBİLİR

Yumurtayı buzdolabının kapağına koymayın çağrısı yapıldı! Gıda uzmanları etkisi anlattı 2

Kapak raflarında saklanan yumurtalar yalnızca sıcaklık değişiminden değil, her açılıp kapanmada oluşan titreşimlerden de etkileniyor.

Uzmanlara göre bu küçük sarsıntılar zamanla yumurtanın iç yapısını olumsuz etkileyebiliyor. Ayrıca kabukta gözle fark edilmeyen mikro çatlakların oluşması da bozulma sürecini hızlandırabiliyor.

YUMURTALAR NASIL SAKLANMALI?

Yumurtayı buzdolabının kapağına koymayın çağrısı yapıldı! Gıda uzmanları etkisi anlattı 3

Gıda güvenliği uzmanları, yumurtaların daha uzun süre taze kalması için şu önerilerde bulunuyor:

Yumurtaları buzdolabının orta veya alt raflarında, sıcaklığın daha sabit olduğu bölümlerde saklayın.

Mümkünse yumurtaları orijinal karton kutusundan çıkarmayın. Karton ambalaj hem diğer gıdaların kokularını emmesini önler hem de kabuğun korunmasına yardımcı olur.

Yumurtaları buzdolabına koymadan önce yıkamayın. Çünkü kabuğun üzerindeki doğal koruyucu tabaka yıkama sırasında zarar görebilir. Yıkama işlemi yalnızca pişirmeden hemen önce yapılmalıdır.

DOĞRU SAKLAMA KOŞULLARI TAZELİĞİ KORUYOR

Uzmanlar, yumurtaların doğru koşullarda saklanmasının hem tazeliğin korunması hem de gıda güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor. Her ne kadar buzdolabı kapağındaki yumurtalık bölmeleri kullanım kolaylığı sağlasa da, yumurtaların daha sabit sıcaklığa sahip raflarda muhafaza edilmesi çok daha güvenli bir yöntem olarak öne çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
yumurta gıda zehirlenmesi buzdolabı
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