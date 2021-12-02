Et gurmeleri toplansın: İçi sulu sulu dışı iyi kızarmış yumuşacık etler pişirmenin püf noktaları

Et; protein, demir ve çinko yönünden oldukça zengin bir besin maddesi. En güzel özelliği; ızgara, tava veya tencere gibi değişik yöntemlerle pişirilerek farklı damak tatlarına uyum sağlaması. Lezzetli olmasını sağlayan en önemli şey ise kıvamı. İşte, lokum gibi yumuşak ve lezzetli etler pişirmenin püf noktaları...

DOĞRU ETİ SEÇİN

Etin yumuşacık pişmesi için dikkat edilmesi gereken ilk nokta, doğru seçimler yapmak.

Öncelikle etin sinirsiz olmasına dikkat edin.

Et, en az 3 gün dinlenmiş olmalı. Dinlenmemiş et, katı ve diri olur.

Hayvanın güneş gören bir bölgesinin eti daha yumuşak olur. Sırt, bölgesi bunu için ideal bir bölge.

Eti seçerken yağ oranı da önemli bir husus. Et, ne çok yağlı ne de yağsız olmalı. Orta yağlı etler, piştikten sonra daha lezzetli olur.

ETİN ODA SICAKLIĞINDA OLMASINA DİKKAT EDİN

Eti buzdolabından çıkarır çıkarmaz pişirmek, en sık yapılan yanlışlardan biri.

Etin lokum gibi yumuşak olmasını istiyorsanız pişirmeden en az 30 dakika önce buzdolabından çıkarın.

Etin tamamı aynı sıcaklığa ulaştığında her tarafı aynı oranda pişecek.

MUTLAKA MARİNE EDİN

Eti pişirmeden önce marine etmek, hem lezzeti hem kıvamı belirleyen bir adım.

Marine aşamasında limon suyu, sirke ya da ayran gibi asidik malzemeleri kullanmaya özen gösterin.

Asidik ürünler, etin lezzetini arttırmanın yanı sıra sert proteinleri parçalayarak ön pişirme işlemini yapar.

ETİ MÜHÜRLEYİN

Lokum gibi etler için eti mutlaka mühürleyin.

Mühürlerken etin suyunu muhafaza etmesine dikkat edin.

Bir tencere yemeği pişirecekseniz soğandan önce eti tencereye koyun. Dibi biraz tutmuş bir tencere, güzel mühürlenmiş et anlamına gelir.

TUZU ZAMANINDA EKLEYİN

Eti pişirirken tuzun ne zaman atılacağı da hep bir soru işareti yaratır.