Yunan besteci Vangelis yaşamını yitirdi. Vatandaşlar, ünlü elektronik müzik bestecisinin biyografisi için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Yunan besteci Vangelis kimdir? Vangelis Odysseas Papathanassiou ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? Yunan bestecinin hayatı ve biyografisi ile ölüm sebebine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

YUNAN BESTECİ VANGELİS KİMDİR?

Vangelis ya da gerçek adıyla Evangelos Odysseas Papathanassiou, 1943'te Yunanistan'ın Teselya kentinde dünyaya geldi.

Yunan elektronik müzik bestecisi Vangelis, en bilinen Hollywood filmlerinin ve dizilerin müziklerini besteledi.

Vangelis 1982'de Akademi Ödülü'nü kazandığı 'Ateş Arabaları'yla duyurdu. Uçma korkusunu öne sürerek Oscar'lara katılmayı reddetti.

1982'de 'Blade Runner' ve 'Missing', 1983'te 'Antarktika' ve 1984'te 'Bounty'. Vangelis ayrıca Ridley Scott'ın '1492: Conquest of Paradise' (1992) ve "İskender"in (2004) müzikleri de kendi kaleminden çıktı.

Vangelis aynı zamanda Carl Sagan'ın 1980'lerin televizyon dizisi 'Cosmos' açılış teması da dahil olmak üzere birçok esere imza attı. 1990'larda Fransız denizaltı kaşifi Jacques Cousteau için bir dizi belgeselinin de müziklerini besteleyen Vangelis, 2014'te Avrupa Uzay Ajansı'nın Rosetta görevi için birkaç kısa parça besteledi. 2018'deyse fizikçi Stephen Hawking'in anısı için orijinal bir müzik besteledi.

Elektronik müzik tarihinin en önemli bestecilerinden biri olarak kabul edilen Vangelis, hiçbir zaman müzik okuluna gitmedi. Kendisi 2005'te Daily Telegraph'a verdiği bir söyleşisinde resmi bir müzik eğitiminin yaratıcılığını engelleyebileceğini düşündüğünü söylemişti.

VANGELİS ODYSSEAS PAPATHANASSİOU ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Papathanasiou, 17 Mayıs Salı akşamı Paris'te koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

VANGELİS YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

1981 yılında Chariots of Fire (Ateş Arabaları) için bestelediği şarkıyla Oscar kazanan ünlü besteci Vangelis 79 yaşında yaşımını yitirdi.

