“Yunan Günleri” İstanbul’da! Ödüller sahiplerini bekliyor

Yunanistan'dan EMEIS Kültür Kolektifi ve Türkiye'den İstos Film ile İstos Yayın'ın ortaklığında ilk kez düzenlenen etkinlikte, 1960'lardan 1980'lere uzanan seçilmiş usta işi filmler, yenilenmiş kopyalarıyla gösterilecek.

KATILIM SINIRLI SAYIDA OLACAK

Theo Angelopoulos'un 1970 yapımı filmi "Anaparastasi / Tatbikat" ile açılışı yapılacak Yunan Film Günleri'ndeki gösterimlere katılım sınırlı sayıda ve ücretsiz gerçekleştirilecek.

Yunanistan sinemasından film profesyonellerini İstanbul'da ağırlayacak etkinliğin konuklarından biri de Angelopulos'un "Büyük İskender", "Leyleğin Geciken Adımı", "Sonsuzluk ve Bir Gün", "Ulis'in Bakışı" filmlerinin yanı sıra Yeşim Ustaoğlu filmi "Bulutları Beklerken"in senaristi Petros Markaris olacak. (AA)



