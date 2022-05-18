Ukrayna-Rusya savaşı gölgesinde başladı! 75. Cannes Film Festivali bu sefer engel dinlemedi

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ve sinema dünyasının en prestijli festivallerinden biri olarak kabul edilen Cannes Film Festivali, bu yıl 75. kez sinemaseverleri bir araya getirdi. 17 Mayıs 2022 yerel saatle 19.00'da açılış töreni yapılan festival, 28 Mayıs'a kadar devam edecek. Festivalin açılışında, Fransız yönetmen Michel Hazanavicius'un "Coupez!" filminin ilk gösterimi yapıldı.
Jüri başkanlığını Fransız aktör Vincent Lindon'nun yapacağı festivalde, 21 film Altın Palmiye için yarışacak. Festivale katılması beklenen ünlüler arasında Forest Whitaker ve Tom Cruise gibi isimler yer alırken, "Diam's" sahne adıyla tanınan Müslüman Fransız eski rapçi Melanie Georgiades de katılacak. Georgiades'in, Houda Benyamina ve Anne Cisse ile ortak yapımları olan "Salam" adlı belgeseli de özel gösterimde yer alacak.
Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Avrupa Film Pazarı'nın (Marche du Film) bu yılki onur ülkesi Hindistan olurken, Hint aktris Deepika Padukone de festivalin jürileri arasında yer alıyor. Öte yandan, Hint film yapımcısı Shaunak Sen'in Sundance Büyük Jüri Ödüllü belgeseli "All That Breathes"in özel gösterimi de gerçekleştirilecek.
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