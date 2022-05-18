Ukrayna-Rusya savaşı gölgesinde başladı! 75. Cannes Film Festivali bu sefer engel dinlemedi

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ve sinema dünyasının en prestijli festivallerinden biri olarak kabul edilen Cannes Film Festivali, bu yıl 75. kez sinemaseverleri bir araya getirdi. 17 Mayıs 2022 yerel saatle 19.00'da açılış töreni yapılan festival, 28 Mayıs'a kadar devam edecek. Festivalin açılışında, Fransız yönetmen Michel Hazanavicius'un "Coupez!" filminin ilk gösterimi yapıldı.

ALTIN PALMİYE REKABETİ

Jüri başkanlığını Fransız aktör Vincent Lindon'nun yapacağı festivalde, 21 film Altın Palmiye için yarışacak. Festivale katılması beklenen ünlüler arasında Forest Whitaker ve Tom Cruise gibi isimler yer alırken, "Diam's" sahne adıyla tanınan Müslüman Fransız eski rapçi Melanie Georgiades de katılacak. Georgiades'in, Houda Benyamina ve Anne Cisse ile ortak yapımları olan "Salam" adlı belgeseli de özel gösterimde yer alacak.

ONUR KONUĞU HİNDİSTAN

Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Avrupa Film Pazarı'nın (Marche du Film) bu yılki onur ülkesi Hindistan olurken, Hint aktris Deepika Padukone de festivalin jürileri arasında yer alıyor. Öte yandan, Hint film yapımcısı Shaunak Sen'in Sundance Büyük Jüri Ödüllü belgeseli "All That Breathes"in özel gösterimi de gerçekleştirilecek.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞININ GÖLGESİNDE BİR FESTİVAL

Cannes Film Festivali Ukrayna-Rusya savaşı gölgesinde gerçekleşecek. Rus delegasyonlarının bu yılki festivalden men edildiği, etkinlik öncesinde duyurulmuştu. Ukrayna halkına desteğinin işareti olarak, iki Ukraynalı yönetmenin filmi festivalde farklı bölümlerde, geçen ay Ukrayna’da da öldürülen Litvanyalı yönetmen Mantas Kvedaravicius'nun son filmi "Mariupol 2" ise özel gösterimle sinemaseverlerin beğenisine sunudu.(AA)



