Yunan milyoner, Ürdün Prensesiyle evlenebilmek için Müslüman oldu! Herkes bu düğünü bekliyor

Yunanistan’ın Andros Adası’nda zengin bir ailenin çocuğu olduğu ifade edilen milyarder Themiotis’in Ürdün Kralı Abdullah'ın en büyük kızı prenses İman bin Abdullah ile evlenebilmek için Müslüman olduğu haberi Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Haberlerde Ürdün Kraliçesi Raina Bin Abdullah’ın sosyal medya paylaşımlarına da yer verildi.

KINA GECESİ DÜZENLENDİ

12 Mart’ta gerçekleşecek kraliyet düğünün öncesinde kına gecesi düzenlendi. Kraliçe Rania sosyal medyadan kızının kına gecesinde çekilen fotoğrafları paylaşarak “Bir odada çok fazla aşk! Iman’ın kına gecesinde arkadaşlar ve aile ile” notunu ekledi.

Ürdün Kraliçesi törene en büyük oğlunun müstakbel gelini Rajwa Al Saif ve Prenses İman'ın büyükannesi Prenses Muna el-Hüseyin ve Prenses İman'ın teyzeleri Prenses Aisha bint Hussein ve Princess Zein bint Hussein dahil olmak üzere diğer aile üyeleriyle birlikte katıldı.





