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Yunan milyoner, Ürdün Prensesiyle evlenebilmek için Müslüman oldu! Herkes bu düğünü bekliyor

09.03.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venezuela’da Yunan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen iş insanı Jamil Aleksander Thermiotis ve Ürdün Kralı Abdullah’ın kızı Prenses İman Bin Abdullah’ın düğün töreni büyük bir merakla bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Ürdün kralının müstakbel damadı Thermiotis’in Yunan basınında yer alan haberlerde prensesle evlenebilmek için Müslüman olduğunu iddia edildi. Düğünün 12 Mart tarihinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Yunan milyoner, Ürdün Prensesiyle evlenebilmek için Müslüman oldu! Herkes bu düğünü bekliyor

Yunanistan’ın Andros Adası’nda zengin bir ailenin çocuğu olduğu ifade edilen milyarder Themiotis’in Ürdün Kralı Abdullah'ın en büyük kızı prenses İman bin Abdullah ile evlenebilmek için Müslüman olduğu haberi Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Haberlerde Ürdün Kraliçesi Raina Bin Abdullah’ın sosyal medya paylaşımlarına da yer verildi.

KINA GECESİ DÜZENLENDİ

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12 Mart’ta gerçekleşecek kraliyet düğünün öncesinde kına gecesi düzenlendi. Kraliçe Rania sosyal medyadan kızının kına gecesinde çekilen fotoğrafları paylaşarak “Bir odada çok fazla aşk! Iman’ın kına gecesinde arkadaşlar ve aile ile” notunu ekledi.

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Ürdün Kraliçesi törene en büyük oğlunun müstakbel gelini Rajwa Al Saif ve Prenses İman'ın büyükannesi Prenses Muna el-Hüseyin ve Prenses İman'ın teyzeleri Prenses Aisha bint Hussein ve Princess Zein bint Hussein dahil olmak üzere diğer aile üyeleriyle birlikte katıldı.

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Ürdün prenses

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