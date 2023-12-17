Yunan televizyonunda 'Celal Şengör' vakası: Görenler gözlerine inanamadı! Sosyal medyayı sallayan benzerlik gündem oldu

Yunan televizyon programcısı Ilias Alexiou'yu görenler yorum yapmaktan kendini alıkoyamıyor. Prof. Dr. Celal Şengör'in hık demiş burnundan düşmüş gibi görünen Alexiou komşuyla kadim tartışmaları da akıllara getirdi.

CELAL HOCAYA YUNAN "İKİZ"

Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarından ve hemen hemen herkesin tanıdığı bir sima olan Celal Şengör renkli kişiliğiyle de ilgi çekiyor. Şengör'e bu denli benzeyen birinin üstelik Yunanistan'da olduğu ortaya çıkınca gelen yorumlar da bir o kadar renkli oldu.

Benzerliğe gelen yorumlardan bazıları gülmekten kırdı geçirdi...

Kimileri kökeni konusunda Yunanistan ile bir türlü anlaşamadığımız yemekleri hatırlattı, kimileriyse daha derin bir tabloya işaret etti.







