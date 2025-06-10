Yunanistan'a tatile giden vatandaşın paylaştığı yemek fiyatı gündem oldu! Tabakta neler var neler...

Yazın gelmesiyle birlikte Türkiye'den Yunanistan'a seyahatler başladı. Birçok vatandaş soluğu Yunan Adaları'nda aldı. Sosyal medyada da ziyaret eden Türk vatandaşlarının fiyat karşılaştırmaları gündem oluyor.

EN LÜKS YERDE 29 EUROYA YEDİLER

Son olarak, Erkan Öztürk Kos Adası'nda yedikleri yemeğin fiyatını paylaşında gündem oldu. Öztürk, "2 kişik yunan salata patlıcan kabak kızartması ve bu kombo deniz tabağı tamamı 29 Euro. Hem de burası Kos’un en lüks beach’i. Bodrum’da bu fiyata sadece ahtapot bile yiyemiyoruz." dedi.

Öztürk, fiyata inanmayanlar için mekanın menüsünü de paylaştı. Deniz ürünlerinden oluşan tabağın fiyatının 29 Euro olduğu görüldü. Birçok kullanıcı da yorumsuz bırakmadı.

İşte yorumlardan bazıları:

