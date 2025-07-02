Yunanistan'da facia! Mahkumlar kavga edince yangın çıktı! Çok sayıda yaralı var

Yunanistan'ın Volos kentinde bulunan bir cezaevinde mahkumlar arasında çıkan arbedenin ardından yangın meydana geldi. Olayda üç cezaevi görevlisi ile bir mahkum dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

"YANGIN MAHKUMLAR ARASINDAKİ KAVGAYLA BAŞLADI"

Yerel basındaki haberlere göre, Volos'un Hiliadu bölgesindeki cezaevinde akşam saatlerinde mahkumlar arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen arbede sırasında bir koğuşta yatakların ateşe verildiği ve yoğun duman oluştuğu bildirildi.

ÇOK SAYIDA MAHKUM DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen çok sayıda mahkumun nefes almakta güçlük çektiği ve yardım çağrısında bulunduğu belirtildi. Hayati tehlikesi bulunmayan dört kişi Volos Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangına 13 personel ve 4 itfaiye aracıyla müdahale edildiği açıklandı.