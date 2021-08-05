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Yunanistan'da tatil yapan Olivia Culpo hayranlarını mest etti

05.08.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'da tatil yapan Olivia Culpo, 5 milyon Instagram takipçisini mest etti. Sırt, bacak ve göğüs dekolteli elbisesiyle poz veren ünlü isim beğeni topladı.

Yunanistan'da tatil yapan Olivia Culpo hayranlarını mest etti

Dünyaca ünlü model ve 2012 Kainat Güzeli Olivia Culpo yaz tatilini Yunanistan'da geçiriyor. Tatilden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Culpo son olarak yeşil elbisesiyle hayranlarını mest etti.

2012 yılında Kainat Güzeli seçilen ABD’li model Olivia Culpo her daim fit görüntüsüyle ilgi odağı olmayı başarıyor. Olivia Culpo günbatımı pozu için süper mini olan, göğüs ve sırt dekolteli bir elbiseyi tercih etti.

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Hayranları ünlü modele "Bizi yaktın", "Çok güzelsin" gibi yorumlarda bulundu. Sütyen tercih etmeyen ünlü model tatiline bir süredir Yunanistan'da devam ediyor.

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Olivia Culpo geçtimiz günlerde de Türkiye'deki yangından kareler paylaşarak, “Bu güzel ülkedeki herkes için dua ediyorum” notunu düşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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