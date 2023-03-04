Yunanistan’da tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 57’ye çıktı! Halk sokağa döküldü... “Katillerin hükümeti istifa” sesleri yükseldi

Yunanistan tarihinin en ölümcül tren kazasının ardından ülke bir anda karıştı. 3 günlük ulusal yas ilan edilen kazanın sonrasında halk sokağa dökülerek protesto gösterileri yapmaya başladı. Binlerce protestocu Hellenic Train ofislerinin bulunduğu binanın önüne gelerek parlemento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı’na yürüdü. “Kaza değil cinayet” yazılı pankartları taşıyan protestocular suçluların bulunmasını talep ederek “Katillerin hükümeti istifa” sloganları attı.

BAKAN İSTİFA ETMİŞTİ

Salı günü geç saatlerde 350'den fazla yolcunun olduğu yüksek hızlı bir yolcu treniyle bir yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonlar raylardan çıkmış, ezilmiş ve alev almıştı. Tren kazasından sonra bölgedeki bir tren istasyonu müdürü tutuklanmış ve Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti.