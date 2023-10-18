MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yunanistan'dan 1 milyon euro’ya ev almıştı! Demet Özdemir Atina pozlarıyla büyüledi

Yunanistan'dan 1 milyon euro’ya ev almıştı! Demet Özdemir Atina pozlarıyla büyüledi

18.10.2023 08:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Adım Farah dizisinde boy gösteren Demet Özdemir geçtiğimiz günlerde Yunanistan’dan aldığı evle gündem olmuştu. 1 milyon euro'ya Yunanistan'ın başkenti Atina'dan ev aldığını doğrulayan Özdemir Atina'da verdiği pozlarla beğeni topladı.

Oğuzhan Koç ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Demet Özdemir oyunculuğu ve güzelliğiyle sık sık ilgi odağı oluyor. Özel hayatı da merak konusu olan Özdemir paylaştığı son pozlarıyla adeta büyüledi.

Ekran görüntüsü 2023-10-18 080351

Eşinden ayrılır ayrılmaz soluğu Yunanistan'da alan Özdemir'in oradan ev aldığı haberi çok konuşulmuştu.

Ekran görüntüsü 2023-10-18 080358

Evin dekorasyonuyla ilgilenen Demet Özdemir, "Evi aldım ama evin işi daha bitmedi, onun için oraya gidip geliyorum' demişti.

Ekran görüntüsü 2023-10-18 080404

Özdemir son paylaştığı pozlarına "Bir çiçek günü değiştirir" notunu düştü

Ekran görüntüsü 2023-10-18 080446

Ünlü ismin paylaşımına takipçileri "Atina çok şanslı olduğunun farkında mı?", "Demet denilince akla çiçek gelir zaten", "Sensin çiçek" yorumlarında bulundu.

Ekran görüntüsü 2023-10-18 080452

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncunun acı günü! Annesini kaybetti Ünlü oyuncunun acı günü! Annesini kaybetti
Temizlik yaparken kendinden geçti! "Yarınlar yokmuşçasına..."Temizlik yaparken kendinden geçti! "Yarınlar yokmuşçasına..."
Ünlülerden İsrail'e tepki! Hadise, Pınar Deniz...Ünlülerden İsrail'e tepki! Hadise, Pınar Deniz...
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç doğru

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hastane katliamını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Hastane katliamını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Gündem yarattı! "Kocam öldükten sonra sugar mama oldum"

Gündem yarattı! "Kocam öldükten sonra sugar mama oldum"

Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...

Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.