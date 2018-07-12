Yunanistan sadece baklavayı değil geri kalan 5 yemeğimizi de sahiplenmiş!

Baklava

Baklavanın Yununlar tarafından paylaşılması dizilere bile konu oldu ülkemizde. Yunanistan'da kimilerine göre baklavanın kökeni Antik Yunan'a dayanıyor. Ancak aynı zamanda baklavanın Araplar tarafından dünyaya yayıldığı noktasında da ciddi kanıtlar bulunuyor. Bu tartışmanın sonu hiçbir zaman gelmeyecek gibi.

Lokma

Biz lokma diyoruz onlar loukoumades. Sadece isim benzerliği değil pişirme tekniğinden tutun hamurun hazırlanışına kadar aynı!

Karnıyarık

Yok artık! Karnıyarığı da mı sahiplendiler der gibisiniz... Vallahi öyle. İsminden tadına kadar buram buram Türk yemeği kokan karnıyarığın oradaki ismi papoutsakia. Bu yemekte tek bir fark devreye giriyor o da Yunanistan'da yapılan karnıyarığın üstüne konulan sos.

Cacık

Özellikle yaz aylarında kızartmanın yanında yediğimiz cacık Yunanistan'da tzatziki olarak karşımıza çıkıyor. Onlar da bizim gibi yapıyor ama kullandıkları sarımsak miktarı biraz daha fazla.

Yaprak sarması- dolma

Bizim dolmamız Yunanların dolmadesi. İncecik, kalem kalem sardığımız Türkiye'nin her bir yerinde özel olarak yapılan dolmamızı Yunanistan'a giderseniz orada da göreceksiniz.

Musakka

Haydaaa bir musakka eksik kalmıştı değil mi... Efendim, Yunanistan'da musakkaya moussaka deniliyor. Yani ne diyebilirim ki... Tam olarak sözün bittiği yerdeyim. Benim bildiğim sahiplenilen yemekler bunlar. Sizlerin bildikleri varsa yoruma pıt pıt bırakabilirsiniz :)