YEMEK

Yunanistan sadece baklavayı değil geri kalan 5 yemeğimizi de sahiplenmiş!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.07.2018 15:14 | Son Güncelleme

Yemek kültürü olarak birbirimize çok yakın olduğumuz Yunan toplumu Türk mutfağında pişen yemeklere 'bizim' diyorlar. Bizim de iddiamız şu yönde, istediğiniz kadar sahip çıkın, en lezzetlisi yine bizde :)

Yunanistan sadece baklavayı değil geri kalan 5 yemeğimizi de sahiplenmiş!

Baklava

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Baklavanın Yununlar tarafından paylaşılması dizilere bile konu oldu ülkemizde. Yunanistan'da kimilerine göre baklavanın kökeni Antik Yunan'a dayanıyor. Ancak aynı zamanda baklavanın Araplar tarafından dünyaya yayıldığı noktasında da ciddi kanıtlar bulunuyor. Bu tartışmanın sonu hiçbir zaman gelmeyecek gibi.

Lokma

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Biz lokma diyoruz onlar loukoumades. Sadece isim benzerliği değil pişirme tekniğinden tutun hamurun hazırlanışına kadar aynı!

Karnıyarık

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Yok artık! Karnıyarığı da mı sahiplendiler der gibisiniz... Vallahi öyle. İsminden tadına kadar buram buram Türk yemeği kokan karnıyarığın oradaki ismi papoutsakia. Bu yemekte tek bir fark devreye giriyor o da Yunanistan'da yapılan karnıyarığın üstüne konulan sos.

Cacık

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Özellikle yaz aylarında kızartmanın yanında yediğimiz cacık Yunanistan'da tzatziki olarak karşımıza çıkıyor. Onlar da bizim gibi yapıyor ama kullandıkları sarımsak miktarı biraz daha fazla.

Yaprak sarması- dolma

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Bizim dolmamız Yunanların dolmadesi. İncecik, kalem kalem sardığımız Türkiye'nin her bir yerinde özel olarak yapılan dolmamızı Yunanistan'a giderseniz orada da göreceksiniz.

Musakka

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Haydaaa bir musakka eksik kalmıştı değil mi... Efendim, Yunanistan'da musakkaya moussaka deniliyor. Yani ne diyebilirim ki... Tam olarak sözün bittiği yerdeyim. Benim bildiğim sahiplenilen yemekler bunlar. Sizlerin bildikleri varsa yoruma pıt pıt bırakabilirsiniz :)

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Anahtar Kelimeler:
yunanistan türk yemekleri baklava yaprak sarması

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu yemeklere turk yemeği diyebilmek icin orta asya da ki akrabalara bakmak lazim eger onlarda bu yemeklerden yapiyorsa bizim yemegimizdir.onlar böyle bir yemek bilmiyorsa o zaman bu coğrafyada yasayan eski halklarin yemek kültürleridir.
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