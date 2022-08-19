SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. YUNANİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE! Yunanistan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YUNANİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE! Yunanistan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

19.08.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Türkiye basketbol maçı için geri sayım sürüyor. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde sergilediği performansla adından söz ettiren A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak. Türkiye Akropolis Turnuvası son maçında ise Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Peki heyecanla beklenen Yunanistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Yunanistan Türkiye basketbol maçı hangi kanalda?

YUNANİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE! Yunanistan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye, Akropolis Turnuvası'nın ikinci maçında geçtiğimiz gün Polonya ile kozlarını paylaştı. 87-86’lık skorla yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız Yunanistan ile 19 Ağustos 2022 Cuma (bugün) karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım sürerken çok sayıda vatandaş araştırma yapmaya başladı. Peki Yunanistan Türkiye basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Yunanistan Türkiye maçı canlı yayın bilgileri ve detaylar haberimizde...

YUNANİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yunanistan Türkiye basketbol maçı bugün saat 21:00’da başlayacak.

Akropolis Turnuvası’ndaki ikinci maçında Polonya’ya 87-86’lık skorla kaybeden A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın Yunanistan ile kozlarını paylaşacağı maç NTV'de canlı olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE, POLONYA’YA YENİLDİ

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Akropolis Turnuvası’ndaki ikinci maçında Polonya’ya 87-86’lık skorla kaybetti.

Yunanistan’ın Marousi kentinde bulunan OAKA Arena’da oynanan mücadeleye milliler; Shane Larkin, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Ay-yıldızlılar, Polonya karşısında ilk yarıyı 38-35 önde kapattı. A Milli Takım’da Cedi Osman 15, Furkan Korkmaz ve Melih Mahmutoğlu 13’er sayıyla oynadı. Polonya’da ise Mateusz Ponitka 16 ve Cel Aaron 15 sayı kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'den Barcelona'ya transfer!Türkiye'den Barcelona'ya transfer!
Belotti, G.Saray taraftarlarını çıldırttı!Belotti, G.Saray taraftarlarını çıldırttı!
F.Bahçe'de taraftar ayaklandı! "Hiç oynatmadan gönderin" F.Bahçe'de taraftar ayaklandı! "Hiç oynatmadan gönderin"
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta iki günde ikinci zam!

Akaryakıta iki günde ikinci zam!

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

"Ligi oynatmaya gerek yok!" Eden Hazard...

"Ligi oynatmaya gerek yok!" Eden Hazard...

Ünlü gazeteci duyurdu! Cengiz Ünder...

Ünlü gazeteci duyurdu! Cengiz Ünder...

'Beni utandırdı' Yıldız isme olay yorum!

'Beni utandırdı' Yıldız isme olay yorum!

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

İlginizi Çekebilir

Dehşete düşüren kaza! Uçurtmanın camla kaplı ipi boğazını kesti

Dehşete düşüren kaza! Uçurtmanın camla kaplı ipi boğazını kesti

Cinsel ilişki sesleri evinde yankılandı! “Tavsiye almaya...”

Cinsel ilişki sesleri evinde yankılandı! “Tavsiye almaya...”

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Doktorlar afalladı! 10 cm’lik paslı çivi çıktı

Doktorlar afalladı! 10 cm’lik paslı çivi çıktı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.