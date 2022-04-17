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  4. Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

17.04.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri A.E, İ.S, B.K. ve A.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden A.E, İ.S. ve B.K, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik güçleri, 3 gün önce Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda 4 FETÖ şüphelisini Yunanistan'a kaçarken yakalamıştı.

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