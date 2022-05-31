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Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

31.05.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerinin 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK zanlısı G.G'nin işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen G.G, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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