Yunanlarda Atatürk korkusu! Samsunspor karar verdi, Panathinaikos UEFA'ya başvuracak

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak olan temsilcimiz Samsunspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

YUNANLARI ATATÜRK KORKUSU SARDI!

Atatürk armalı formaya sahip olan temsilcimiz, bu mücadelede Atatürklü formayı giymek istemesi Yunanistan'da olay yarattı.

Samsunspor'un 19 Mayıs 1919'a ithafen ve 'Yol Gösteren Bir Çift Göz' sloganıyla çıkardığı mavi desen üzerine Atatürk'ün gözlerinin olduğu formayı, Panathinaikos deplasmanında giymek istemesi Yunan cephesinde tepkiyle karşılandı.

UEFA'YA BAŞVURACAKLAR

Panathinaikos yetkililerinin, formanın 'provakatif' olacağı ve giyilmemesi için UEFA'ya başvurulacağı öne sürüldü.