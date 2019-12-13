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Yunus Emre Enstitüsünden Brüksel'de Türkçe kütüphane

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 13.12.2019 22:04 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsünden Brüksel'de Türkçe kütüphane

BRÜKSEL (AA) - Brüksel Yunus Emre Enstitüsü (YEE), düzenlediği resepsiyonla Türkçe kitapların bulunduğu bir kütüphaneyi hizmete açtı.

Resepsiyona yoğun ilgi gösteren Türk toplumu ile Türkçe öğrenen ve konuşan yabancılar, 8 bin kitaptan oluşan Türkçe kütüphanenin açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Brüksel YEE Müdürü Rahmi Göktaş, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ve Türkiye'nin Avrupa Birliği Nezdinde Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay'ın da katıldığı resepsiyonda tüm katılımcılara kitap hediye edildi.

Yetkililer, kütüphanenin kısa zamanda mevcut kitaplar artırılarak zenginleştirileceği bilgisini paylaştı.

Brüksel'in merkezi caddelerinden birinde bulunan kütüphanede, Türk dış politikasından Osmanlı mimarisine, Türk edebiyat tarihinden ders kitaplarına, sınırlı sayıda basılmış çalışmalardan romanlara ve çocuk kitaplarına kadar birçok Türkçe eser yer alıyor.

Bir çalışma salonunu da içinde barındıracak kütüphane, ücretsiz üye olan tüm kullanıcılara hizmet verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Brüksel kütüphane Yunus Emre Enstitüsü

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