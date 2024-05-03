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Yunus Emre ve Nefise arasında tansiyon yükseldi! 'Erkek olsaydın da...' diyerek yüklendi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.05.2024 08:52
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Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Her bölümü büyük ses getiren yarışmanın son bölümüne Yunus Emre ve Nefise arasındaki gerilim damga vurdu. Damla Can'a karşı oyun kaybeden Nefise Yunus Emre'nin desteğine çok sinirlendi. Nefise Yunus Emre'ye böyle yüklendi.

Yunus Emre ve Nefise arasında tansiyon yükseldi! 'Erkek olsaydın da...' diyerek yüklendi

Survivor All Star'da sular durulmuyor. Her bölümü büyük ses getiren yarışmaya bu defa Yunus Emre ve Nefise arasındaki gerilim damga vurdu. Damla Can'a karşı oyun kaybeden Nefise Yunus Emre'nin desteğinden rahatsız oldu.

Yunus Emre yarışmadan önce benchleri değiştirmek isteyince Yunus Emre 'ağlama ağlama' diyerek tepki gösterdi.

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'ERKEK OLSAYDIN DA...'

Nefise ise 'Düelloda sen ağlıyordun. Yürü hadi. Hüngür hüngür ağladın. Erkek olaydın da bırakıp gitseydin.' diye konuştu.

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'YUNAN OYUNUNDAYIZ...'

Duydukları karşısında çok sinirlenen Yunus Emre'yi takım arkadaşları 'Yunan oyunundayız. Yapmayalım' diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

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Vitrin


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Yunus Emre nefise survivor all star
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