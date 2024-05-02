BİM'e şarjlı dikey süpürge, çay makinesi, airfryer geliyor! 3 Mayıs 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

İhtiyaçlarınızı satın almadan önce siz de indirimleri takip edenlerdenseniz doğru yerdesiniz! Her hafta indirimli ürünleriyle alışveriş severlerin yüzünü güldüren BİM Aktüel Kataloğu'nun 3 Mayıs 2024 tarihli yeni sayısı yayınlandı. BİM cuma aktüel kataloğunda yer alan ürünleri merak edenler ve bütçe dostu alışveriş yapmak isteyenler için hazırladığımız bu içeriğe göz atmaya ne dersiniz? Bim'de bu hafta airfryerdan çay makinesine kişisel bakım cihazlarından yapı market ürünlerine yok yok!
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
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