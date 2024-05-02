BİM'e şarjlı dikey süpürge, çay makinesi, airfryer geliyor! 3 Mayıs 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

İhtiyaçlarınızı satın almadan önce siz de indirimleri takip edenlerdenseniz doğru yerdesiniz! Her hafta indirimli ürünleriyle alışveriş severlerin yüzünü güldüren BİM Aktüel Kataloğu'nun 3 Mayıs 2024 tarihli yeni sayısı yayınlandı. BİM cuma aktüel kataloğunda yer alan ürünleri merak edenler ve bütçe dostu alışveriş yapmak isteyenler için hazırladığımız bu içeriğe göz atmaya ne dersiniz? Bim'de bu hafta airfryerdan çay makinesine kişisel bakım cihazlarından yapı market ürünlerine yok yok!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Airfryer, Türk kahve makinesi ve dahası burada

Sizin için küçük ev aletleri kategorisinde seçtiklerimiz

Apple ürünlerindeki %50'ye varan indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Huawei akıllı saatler de indirimde, burada!

Samsung TV'ler, projeksiyon cihazlarındaki indirimleri buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Samsung akıllı telefonlar da indirime girdi, keşfetmek için buraya tıklayın.

Kişisel bakım ürünlerinde avantajlı fiyatlar sizi bekliyor

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Philips kişisel bakım ürünlerinde en dip fiyatlar sizi bekliyor, burada!

Braun ve Revlon tıraş makinelerindeki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Gillette kişisel bakım ürünlerindeki avantajlı fiyatları buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Paşabahçe ve Tefal ürünlerine bakmadan geçmeyin

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Paşabahçe ürünleri indirimde, buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Tefal ürünlerindeki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Kütahya Porselen indirimleri devam ediyor, buradan ulaşabilirsiniz.

Anneler Günü'ne özel ev yaşam ürünlerinde indirim var

Budama makası, zımba tabancası...

Sizin için yapı market kategorisinde seçtiklerimiz

Einhell Power X-Change ürünleri indirimde, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Black & Decker ve Stanley yapı market ürünleri de indirimde, burada!

Ve çocuklar için çeşit çeşit oyuncaklar

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

LEGO setlerde indirim başladı, keşfetmek için buraya tıklayın.

Barbie, Fisher Price, Hot Wheels ve daha pek çok oyuncak markasında indirim var, ürünler burada!

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