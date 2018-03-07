Yunus Günçe: 'Cem Yılmaz kadar iyiyim!'

Kişisel manifestom dediği kitabı ‘Eyvallahım Var’ ile ilgili konuşan Günçe; kitap için eleştiriden çok şaka yapıldı. Kitabı olmadığı bir şey üzerinden eleştirmeye çalıştılar. Bu bir şiir kitabı değil. Bu kitap aynı zamanda bir yemek kitabı da değil. Çünkü içinde bir tane yemek tarifi yok. Şiir kitabı değil çünkü içinde bir tane şiir yok. Bu bir düşünce kitabı.
Bu şekilde gündeme gelmesinden çok tatmin olmadım. Önüne geçemediğim bir kitle var, dedi. Yunus Günçe, kendisini eleştirenleri, yıllar önce yazdığı yazıların üstüne hiçbir kelime eklemeden cevaplayabileceğini söyledi. Günçe; Bu da şu anlama geliyor; beni eleştirdiğini zanneden, alay eden, böyle bir sanrı içinde olan insanlardan sekiz hamle öndeyim. O şiir sandıkları yazılar benim aslında yapmak istediğim şeyin başardığımın ispatıdır. Ben yazıyı bozmuşum zaten sen benim yazdığım şeyi şiir sanıyorsun, dedi. Yunus Günçe Sosyal Medya kullanıcıları ile ilgili de fikirlerini belirtti: Bana gelen kötü yorumları engellemiyorum Çünkü onların tek derdi fark edilmek. Okuduğun, sildiğin ya da engellediğin zaman okunduğunu anlıyor ve bu onlarda tuhaf bir zevk uyandırıyor.
“SAYEMDE ARINDI”
Günçe kendisini sıkça eleştiren Ekşi Sözlük ile ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı: Ekşi Sözlük eskiden itibar edilen bir platformdu, çekinirdik. Orada bir yazının yayınlanmış olması sosyal statüydü, şimdi değil. Ekşi Sözlük de aklı başında insanlar var. Beni eleştiren kesime çok ciddi tepki var kendi içinde. Ben sanırım şunu başardım; Ekşi Sözlüğün kendini arındırmasına belki de ilk günlerine dönmesine vesile oldum.
“SAHNEDE CEM YILMAZ KADAR İYİYİM”
Tek kişilik gösterisi ile de çok konuşulan Yunus Günçe; Cem Yılmaz çıtayı öyle yükseğe koydu ki şu an Türkiye’de stand-up yapmak zor. Ama bende sahnede Cem Yılmaz kadar iyiyim, diyerek iddialı konuştu. Günce, seyirci gösterimden eğlenmeden giderlerse hatayı kendinde aramalı çünkü eğlenmemesi için eğlenmemeye çok kararlı gelmesi lazım diyerek iddiasını sürdürdü. Vücudundaki dövmelerinden de bahseden oyuncu, Defne Joy anısına yaptırdığı defne yaprağı dövmesini gösterirken duygulu anlar yaşadı. Dövme yaptırdıktan sonra garip bir rahatlama hissi duyduğunu ekleyen Günce, daha da yaptıracağını söyledi.
“SURVIVOR TRUVA ATIM”
Tanser Yılmaztürk’ün “Survivor hayatına neler kattı” orusuna Yunus Günce; Survivor beni tekrar oyuna soktu, radara soktu. Benim Truva atına ihtiyacım vardı, Survivor benim için öyle oldu. Ama benim özümü bozmadı şımartmadı, dedi.
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