Yunus Günçe: 'Cem Yılmaz kadar iyiyim!'

Kişisel manifestom dediği kitabı ‘Eyvallahım Var’ ile ilgili konuşan Günçe; kitap için eleştiriden çok şaka yapıldı. Kitabı olmadığı bir şey üzerinden eleştirmeye çalıştılar. Bu bir şiir kitabı değil. Bu kitap aynı zamanda bir yemek kitabı da değil. Çünkü içinde bir tane yemek tarifi yok. Şiir kitabı değil çünkü içinde bir tane şiir yok. Bu bir düşünce kitabı.

Bu şekilde gündeme gelmesinden çok tatmin olmadım. Önüne geçemediğim bir kitle var, dedi. Yunus Günçe, kendisini eleştirenleri, yıllar önce yazdığı yazıların üstüne hiçbir kelime eklemeden cevaplayabileceğini söyledi. Günçe; Bu da şu anlama geliyor; beni eleştirdiğini zanneden, alay eden, böyle bir sanrı içinde olan insanlardan sekiz hamle öndeyim. O şiir sandıkları yazılar benim aslında yapmak istediğim şeyin başardığımın ispatıdır. Ben yazıyı bozmuşum zaten sen benim yazdığım şeyi şiir sanıyorsun, dedi. Yunus Günçe Sosyal Medya kullanıcıları ile ilgili de fikirlerini belirtti: Bana gelen kötü yorumları engellemiyorum Çünkü onların tek derdi fark edilmek. Okuduğun, sildiğin ya da engellediğin zaman okunduğunu anlıyor ve bu onlarda tuhaf bir zevk uyandırıyor.