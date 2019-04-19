Yunusların balıkçı teknesi ile yarışı

Ordulu balıkçılar tarafından kaydedilen görüntülerde, açıklarda hızla ilerleyen teknenin önünde yarışan yunuslar, görenleri şaşırttı. Topluluk halinde ilerleyen ve teknenin burun kısmına yakın bir şekilde dans edercesine ilerleyen yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Açık sularda, birçok balıkçının karşılaştığı durum, kimisi tarafından yunusların tekne ile yarış ettikleri yönünde olurken kimisi ise teknenin yunusları rahatsız ettiğinden dolayı kaçmak istediğinden kaynaklanıyor.

Bazı gemi ve tekne kaptanları, yunusların yarışı kaybetmeyi kabul edemeyerek intihar ettiklerini iddia ederek hızlarını düşürürken bazıları ise bunun asılsız olduğunu belirtiyor. (İHA)



